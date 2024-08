BioNTech: Drastischer Verlust im Q2 2024 – Zukunft mit Krebsforschung im Fokus!

CEO Ugur Sahin betonte, dass das Unternehmen seine Strategie auf die Entwicklung neuer Krebstherapien ausrichtet. Im zweiten Quartal investierte BioNTech 525,6 Millionen Euro in nicht-COVID-19-bezogene Aktivitäten, was etwa 90 Prozent der Forschungs- und Entwicklungskosten ausmacht. BioNTech strebt an, bis 2026 die erste Zulassung für ein Krebsmedikament zu erhalten und plant jährliche Marktzulassungen in der Onkologie.

Das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech hat im zweiten Quartal 2024 einen Nettoverlust von 807,8 Millionen Euro verzeichnet, was eine drastische Steigerung im Vergleich zu einem Verlust von 190,4 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum darstellt. Der Gesamtumsatz fiel um 23 Prozent auf 128,7 Millionen Euro. Diese Entwicklung ist vor allem auf den Rückgang der Einnahmen aus dem COVID-19-Impfstoff zurückzuführen, dessen Nachfrage zunehmend saisonalen Schwankungen unterliegt. BioNTech erwartet für das Gesamtjahr 2024 einen Umsatz zwischen 2,5 und 3,1 Milliarden Euro, wobei der Großteil der Einnahmen gegen Ende des Jahres generiert werden soll.

Analysten haben nach den enttäuschenden Finanzergebnissen ihre Kursziele für die BioNTech-Aktie gesenkt. John Newman von Canaccord Genuity hat jedoch seine Kaufempfehlung bekräftigt und ein Kursziel von 171 US-Dollar gesetzt, was auf das Potenzial der Krebsimpfstofftechnologie hinweist. In Frankfurt fiel die Aktie um über drei Prozent, während die ADRs in den USA um bis zu vier Prozent auf unter 80 US-Dollar sanken. Goldman Sachs und Jefferies haben ihre Bewertungen auf "Neutral" bzw. "Hold" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar beibehalten.

BioNTech hat bereits mit der Markteinführung eines angepassten COVID-19-Impfstoffs für die Saison 2024/25 begonnen und erwartet Zulassungen in der EU und Großbritannien sowie in über 40 weiteren Ländern. Finanzvorstand Jens Holstein äußerte, dass der Tiefpunkt der COVID-19-Impfstoffverkäufe im laufenden Geschäftsjahr erreicht sein könnte und das Unternehmen sich auf langfristige Wachstumsstrategien konzentriert, einschließlich der Fortführung klinischer Studien und dem Ausbau der Produktionskapazitäten in Mainz und Marburg.

Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 79,25EUR auf Nasdaq (08. August 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.