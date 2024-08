Puma: Umsatzwachstum trotz Rückgang der Aktien – Was steckt dahinter?

Puma hat im zweiten Quartal 2024 einen währungsbereinigten Umsatz von 2,117 Milliarden Euro erzielt, was einem Anstieg von 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Trotz eines negativen Einflusses von 50 Millionen Euro durch Wechselkurse, der den Umsatz um 0,2 Prozent drückte, zeigt sich das Unternehmen optimistisch. Besonders stark war das Wachstum in den Regionen Amerika und Asien/Pazifik, wo der Umsatz in Amerika um 9 Prozent auf 887,5 Millionen Euro und in Asien/Pazifik um 1,9 Prozent auf 411,9 Millionen Euro stieg. Im Gegensatz dazu verzeichnete die Region EMEA einen Umsatzrückgang von 4,3 Prozent auf 817,9 Millionen Euro.

Das Großhandelsgeschäft fiel um 3,3 Prozent auf 1,530 Milliarden Euro, was hauptsächlich auf die EEMEA-Region zurückzuführen ist. Positiv hingegen entwickelte sich das Direct-to-Consumer-Geschäft (DTC), das um 19,5 Prozent auf 587,7 Millionen Euro wuchs, unterstützt durch einen Anstieg im Einzelhandel und E-Commerce. In der Produktkategorie Schuhe blieb der Umsatz stabil bei 1,097 Milliarden Euro, während der Umsatz mit Textilien um 9,2 Prozent auf 705,6 Millionen Euro anstieg. Die Umsätze mit Accessoires sanken um 4,7 Prozent auf 314,8 Millionen Euro.