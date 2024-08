Bayer: Umsatz steigt, aber EBITDA bricht ein – Analysten warnen vor Risiken!

Bayer hat im zweiten Quartal 2024 einen Umsatz von 11,14 Milliarden Euro erzielt, was einem Anstieg von knapp einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Bereinigt um Wechselkurseffekte ergibt sich ein Plus von über 3 Prozent. Trotz dieser Umsatzsteigerung fiel das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 16,5 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro, was jedoch die Erwartungen der Analysten übertraf. Die Aktie reagierte zunächst positiv auf die Quartalszahlen, drehte jedoch im Laufe des Tages ins Minus und fiel um 1,4 Prozent auf 26,58 Euro.

CEO Bill Anderson steht vor der Herausforderung, die Agrarsparte, die unter einer schwachen Nachfrage leidet, zu stabilisieren. Er hat angekündigt, die Entscheidungsfindung im Unternehmen zu beschleunigen und die Bürokratie zu reduzieren, um Bayer wieder auf Kurs zu bringen. Während Anderson für die Pharmasparte optimistischer ist, zeigt sich im Agrarbereich ein durchwachsenes Bild. Neue Medikamente im Pharmasektor sorgten für positive Impulse, während der Bestseller Xarelto weiterhin unter dem Druck von Generika steht.