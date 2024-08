Siemens Energy: Umsatzsprung und Verlustverringerung im dritten Quartal!

Im aktuellen Quartal meldete Siemens Energy einen Verlust von 102 Millionen Euro, was im Vergleich zu einem Fehlbetrag von 2,9 Milliarden Euro im Vorjahresquartal eine erhebliche Verbesserung darstellt. Der Auftragseingang sank jedoch um knapp 30 Prozent auf 10,4 Milliarden Euro, was teilweise auf die Entscheidung zurückzuführen ist, problematische Windturbinenmodelle aus dem Verkauf zu nehmen. Trotz dieser Rückgänge im Auftragseingang konnte das Unternehmen die Prognose bekräftigen und erwartet nun einen höheren Mittelzufluss als ursprünglich prognostiziert.

Siemens Energy hat im dritten Geschäftsquartal signifikante Fortschritte erzielt und seine Verluste im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduziert. Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 18,5 Prozent auf 8,8 Milliarden Euro, was auf starke Leistungen im Netztechnikgeschäft zurückzuführen ist. Das bereinigte operative Ergebnis betrug 49 Millionen Euro. Dennoch bleibt die Windturbinentochter Siemens Gamesa ein Hemmschuh für das Unternehmen, da sie weiterhin mit Herausforderungen konfrontiert ist, insbesondere aufgrund von Qualitätsproblemen, die im Vorjahr zu einem milliardenschweren Verlust führten.

Analysten zeigen sich optimistisch hinsichtlich der Entwicklung von Siemens Energy. Jefferies-Analyst Simon Toennessen hebt hervor, dass die Margen im Bereich Gas Services enttäuschten, jedoch durch bessere Ergebnisse in anderen Bereichen ausgeglichen wurden. Die Aktie wird weiterhin mit „Halten“ bewertet, während Berenberg-Analyst Philip Buller ein Kursziel von 33 Euro sieht und zum Kauf rät. Er betont, dass der zugrunde liegende Wert von Siemens Energy auf „Sum of the Parts“-Basis zu groß sei, um ignoriert zu werden.

Die Herausforderungen im Windkraftgeschäft von Siemens Gamesa sind bekannt, und das Unternehmen arbeitet daran, diese Altlasten abzubauen. Während Gamesa im dritten Quartal einen Verlust von 463 Millionen Euro verzeichnete, was jedoch nur ein Fünftel des Vorjahreswerts ausmacht, konnten die anderen Segmente, insbesondere die Netztechnik, stark zulegen. Siemens Energy ist optimistisch, dass es auf dem Weg zu seinem ersten Jahresgewinn als eigenständiges Unternehmen ist, mit einer Prognose von bis zu einer Milliarde Euro Gewinn bis zum Jahresende.

Insgesamt zeigt Siemens Energy eine positive Entwicklung, die durch solide Leistungen in den Bereichen Netztechnik und Gas Services unterstützt wird, während die Windkraftsparte weiterhin Herausforderungen bewältigen muss.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 23,88EUR auf Lang & Schwarz (08. August 2024, 07:39 Uhr) gehandelt.