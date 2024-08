Continental AG plant radikale Abspaltung: Chancen für Aktionäre?

Die Abspaltung würde Continental in zwei separate Unternehmen aufteilen: die verbleibende Continental AG, die sich auf Reifen und ContiTech konzentriert, und die neue Automotive Group. Beide Einheiten würden voraussichtlich ähnliche Umsätze von rund 20 Milliarden Euro generieren und etwa 100.000 Mitarbeiter beschäftigen. Analysten sehen in der Abspaltung die Chance, das Wertpotenzial beider Unternehmen zu maximieren. Insbesondere das profitable Reifengeschäft könnte als eigenständiges Unternehmen stark wachsen, während die Automotive-Sparte, die sich mit Bremsen, Elektronik und Displays beschäftigt, derzeit unter Druck steht.

Continental AG, ein führender Autozulieferer und Reifenhersteller, erwägt eine umfassende Umstrukturierung, die eine Abspaltung des Automotive-Sektors in ein eigenständiges, börsennotiertes Unternehmen zur Folge haben könnte. Diese Entscheidung wird als Reaktion auf die zunehmende Volatilität und den intensiven Wettbewerb in der Automobilbranche interpretiert. Der Vorstand plant, im vierten Quartal 2024 eine detaillierte Bewertung dieser Abspaltung vorzunehmen, mit einer möglichen Genehmigung durch die Hauptversammlung im April 2025. Die Umsetzung könnte bis Ende 2025 erfolgen.

Die Diskussion über die Abspaltung kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, da die Continental-Aktie kürzlich auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren gefallen ist. Trotz eines leichten Anstiegs am folgenden Tag bleibt der langfristige Trend besorgniserregend, da die Aktie in den letzten zwölf Monaten etwa ein Drittel ihres Wertes verloren hat. Die Herausforderungen in der Automobilindustrie, insbesondere die sinkende Produktion von Elektrofahrzeugen und die Auswirkungen von Importzöllen aus China, belasten das Geschäft.

Das Management von Continental hat bereits Maßnahmen zur Kostensenkung eingeleitet, darunter den Abbau von 7.150 Stellen und eine Reduzierung der jährlichen Kosten um 400 Millionen Euro. Zudem gibt es Überlegungen, die Tochtergesellschaft Vitesco Technologies in die Umstrukturierung einzubeziehen.

Die US-Bank JPMorgan hat die Continental-Aktie nach den jüngsten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen, da Umsatz und operatives Ergebnis über den Erwartungen lagen. Diese positive Einschätzung könnte das Vertrauen der Anleger in die bevorstehenden Veränderungen stärken.

Insgesamt zielt Continental mit der geplanten Abspaltung darauf ab, den Herausforderungen der Branche besser zu begegnen und den Aktionären die Möglichkeit zu geben, in zwei fokussierte Unternehmen zu investieren.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 57,82EUR auf Lang & Schwarz (08. August 2024, 07:40 Uhr) gehandelt.