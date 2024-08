Evotec schockt mit Umsatzwarnung: Aktien stürzen um 28% ab!

Evotec, ein führendes Unternehmen in der Pharmawirkstoffforschung und -entwicklung, hat die Börse mit einer drastischen Senkung seiner Umsatz- und Gewinnprognosen für das laufende Jahr überrascht. In einer Mitteilung vom Dienstagabend gab das Unternehmen bekannt, dass es nun mit einem Umsatz von lediglich 790 bis 820 Millionen Euro rechnet, was einem geringen bis mittleren einstelligen Wachstum im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Zuvor hatte Evotec ein niedrig zweistelliges Wachstum prognostiziert. Auch beim bereinigten EBITDA wird ein Rückgang auf 50 bis 60 Millionen Euro erwartet, was eine signifikante Abweichung von den bisherigen Erwartungen darstellt.

Die Ursachen für die pessimistische Prognose sind vielfältig. Evotec führt die langsame Umwandlung von Aufträgen in Umsätze sowie anhaltenden Margendruck aufgrund hoher Fixkosten an. Insbesondere im Bereich Shared R&D, der im ersten Halbjahr 2024 einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich verzeichnete, sind die Herausforderungen spürbar. Trotz eines moderaten Wachstums im Bereich Just - Evotec Biologics, das auf eine Technologiepartnerschaft mit Sandoz zurückzuführen ist, bleibt die Gesamtlage angespannt.

Zusätzlich wurde der für Oktober geplante Capital Markets Day verschoben, was den Frust der Investoren weiter verstärken könnte. Die Investmentbank Oddo BHF reagierte prompt und stufte die Evotec-Aktien von "Outperform" auf "Neutral" herab, mit einem gesenkten Kursziel von 13,50 Euro auf 7,50 Euro.

Insgesamt hat Evotec in diesem Jahr bereits über 60 Prozent an Wert verloren, und der Börsenwert könnte bald unter die Milliardengrenze fallen. Das Unternehmen steht vor der Herausforderung, das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen und eine nachhaltige Wachstumsstrategie zu entwickeln, um sich in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt zu behaupten.

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 5,50EUR auf Lang & Schwarz (08. August 2024, 07:40 Uhr) gehandelt.