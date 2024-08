Ölpreise im Sinkflug: Sorgen um Rezession drücken auf die Notierungen!

Am Montag sind die Ölpreise weiter gesunken, wobei die Notierungen im Vergleich zum Freitag nur leicht nachgaben. Marktbeobachter führen den Rückgang auf eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten zurück, die auch die Ölpreise belastet. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Vormittag 76,07 US-Dollar, was einem Rückgang von 74 Cent entspricht. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 76 Cent auf 72,76 Dollar.

Die Sorgen um eine mögliche Rezession in den USA haben die Finanzmärkte zu Beginn der Woche stark belastet. Enttäuschende US-Konjunkturdaten, insbesondere ein schwacher Arbeitsmarktbericht, schüren Ängste über eine geringere Nachfrage am Ölmarkt. Im Juli stieg die Arbeitslosenquote in den USA auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren.