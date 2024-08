Allianz SE erhöht Aktienrückkauf auf 1,5 Milliarden Euro – Rekordgewinne 2024!

In der aktuellen Finanzberichterstattung hat die Allianz im ersten Halbjahr 2024 einen Rekordgewinn erzielt. Das gesamte Geschäftsvolumen stieg um 6,4 Prozent auf 91,0 Milliarden Euro, während das operative Ergebnis um 5,3 Prozent auf 7,9 Milliarden Euro anstieg. Der bereinigte Periodenüberschuss der Anteilseigner wuchs um 7,7 Prozent auf 5,0 Milliarden Euro. Die Solvency-II-Kapitalisierungsquote liegt stabil bei 206 Prozent, was auf eine solide finanzielle Basis hinweist.

Die Allianz SE hat beschlossen, das Gesamtvolumen ihres Aktienrückkaufs im Geschäftsjahr 2024 auf 1,5 Milliarden Euro zu erhöhen. Dies umfasst einen zusätzlichen Rückkauf von bis zu 500 Millionen Euro, der zwischen Mitte August und dem 31. Dezember 2024 durchgeführt werden soll. Der bereits im Februar 2024 angekündigte Rückkauf von bis zu 1 Milliarde Euro wurde im Juli 2024 erfolgreich abgeschlossen. Alle zurückgekauften Aktien werden eingezogen, was die Kapitalstruktur des Unternehmens stärken soll.

Im zweiten Quartal 2024 verzeichnete die Allianz ein starkes Wachstum in allen Geschäftsbereichen. Das operative Ergebnis betrug 3,9 Milliarden Euro, was einen Anstieg von 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Besonders hervorzuheben ist die Schaden- und Unfallversicherung, die trotz erhöhter Naturkatastrophenereignisse ein robustes Ergebnis erzielte. Der Geschäftsbereich Lebens- und Krankenversicherung zeigte ebenfalls eine positive Entwicklung mit einem operativen Ergebnis von 1,4 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 14,7 Prozent entspricht.

Die Allianz hat auch im Asset Management gute Ergebnisse erzielt, mit Nettomittelzuflüssen von 14,1 Milliarden Euro im zweiten Quartal und insgesamt 48,4 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2024. Das für Dritte verwaltete Vermögen überschritt die Marke von 1,8 Billionen Euro, was die positive Entwicklung in diesem Segment unterstreicht.

Der Vorstand der Allianz zeigt sich optimistisch für die zweite Jahreshälfte und bestätigt das Ziel eines operativen Ergebnisses von 14,8 Milliarden Euro für das Gesamtjahr 2024. Die Unternehmensführung hebt die Widerstandsfähigkeit und die Kernstärken der Allianz hervor, insbesondere im Hinblick auf die erfolgreiche Bewältigung von Herausforderungen wie Naturkatastrophen und Marktvolatilität.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 252,8EUR auf Lang & Schwarz (08. August 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.