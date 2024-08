Commerzbank-Aktien unter Druck: Quartalszahlen überzeugen, aber Risiken bleiben! Am Mittwoch, nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen, gerieten die Aktien der Commerzbank unter Druck und wackelten an der wichtigen 200-Tage-Linie. Der Kurs fiel um 3,6 Prozent auf 12,71 Euro, was die Anleger besorgte, obwohl die Ergebnisse …