Neues Vorstandsteam der Advanced Blockchain AG: Vertrauen zurückgewinnen! Die Advanced Blockchain AG, ein führender Inkubator und Investor in der Blockchain-Industrie, hat am 6. August 2024 ein neues Vorstandsteam vorgestellt. Hatem Elsayed wurde zum Chief Operating Officer (COO) ernannt, während Maik Laske in naher …