Nordex-Aktien steigen nach Kaufempfehlung: Neue Aufträge aus Frankreich!

Am Mittwoch verzeichneten die Aktien der Nordex SE einen Anstieg von drei Prozent auf 13,62 Euro, wodurch die zuvor erlittenen Verluste nahezu vollständig ausgeglichen wurden. Diese positive Entwicklung wurde maßgeblich durch eine Kaufempfehlung des Analysehauses Kepler Cheuvreux begünstigt. Der Analyst William Mackie erhöhte das Kursziel für die Nordex-Aktien von 15 auf 17 Euro und stufte die Aktie von „Halten“ auf „Kaufen“ hoch.

Zusätzlich zu dieser positiven Marktreaktion erhielt Nordex aus Frankreich zwei Aufträge über insgesamt 57 Megawatt (MW). Diese Aufträge beinhalten den Premium-Service für die Windturbinen über einen Zeitraum von 20 Jahren nach der Inbetriebnahme, die für Herbst 2025 geplant ist. Im Centre-Val-de-Loire wird ein Windpark mit vier Anlagen des Typs N149/5.X auf 105 Meter hohen Stahlrohrtürmen errichtet, während in Hauts de France sechs Turbinen des Typs N163/5.X auf Stahlrohrtürmen mit einer Nabenhöhe von 118 Metern installiert werden. Dies stellt den zweiten Auftrag in Frankreich dar, bei dem Nordex-Turbinen mit einem Rotordurchmesser von 163 Metern zum Einsatz kommen, was die größten Rotoren von Windenergieanlagen in Frankreich sind. Die Größe des Rotors ist entscheidend für die Effizienz der Turbine, da größere Rotoren mehr Wind erfassen und somit eine höhere Energieausbeute ermöglichen.

Die Nordex Group hat in ihrer Unternehmensgeschichte insgesamt rund 52 Gigawatt (GW) Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2023 einen Konzernumsatz von etwa 6,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 10.200 Mitarbeiter und betreibt Produktionsstätten in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, den USA und Mexiko. Der Fokus liegt auf Onshore-Turbinen der Klassen 4 bis 6 MW+, die speziell für Märkte mit begrenzten Ausbauflächen und Netzkapazitäten konzipiert sind.

Trotz der positiven Nachrichten und der Kurssteigerung gibt es auch kritische Stimmen von Investoren, die auf die allgemeine Marktentwicklung und die Unsicherheiten hinweisen, die durch externe Faktoren wie die Geldpolitik der Federal Reserve (FED) beeinflusst werden. Dies zeigt, dass die Marktstimmung trotz guter Unternehmensnachrichten volatil bleibt.

