Infineon plant 1.400 Stellenabbau: Was bedeutet das für die Zukunft?

Der Chipkonzern Infineon Technologies plant, weltweit 1.400 Stellen abzubauen und zusätzlich 1.400 Arbeitsplätze aus Hochlohnländern zu verlagern. Dies gab Konzernchef Jochen Hanebeck während einer Telefonkonferenz zu den Zahlen des dritten Geschäftsquartals bekannt. Die genauen regionalen Aufteilungen der Streichungen sind noch unklar, jedoch schloss Hanebeck betriebsbedingte Kündigungen in Deutschland aus. Der Stellenabbau in Regensburg, wo bereits eine mittlere dreistellige Zahl an Arbeitsplätzen abgebaut werden soll, ist Teil dieses Plans. Hanebeck betonte, dass Regensburg ein zentraler Standort für Infineon bleiben wird.

Infineon sieht sich mit einer schwachen Chipnachfrage konfrontiert, die durch hohe Lagerbestände der Kunden verstärkt wird. Für das laufende Geschäftsjahr schätzte Finanzvorstand Sven Schneider die Leerstandskosten auf etwa 800 Millionen Euro, wobei 60 Prozent dieser Kosten in der zweiten Geschäftshälfte anfallen werden. Trotz der Herausforderungen konnte Infineon im dritten Quartal eine leichte Umsatzsteigerung von zwei Prozent auf 3,7 Milliarden Euro verzeichnen. Das Segmentergebnis stieg um vier Prozent auf 734 Millionen Euro, was einer Marge von 19,8 Prozent entspricht.