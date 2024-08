Euro auf Höhenflug: US-Wirtschaftssorgen treiben Wechselkurs nach oben!

Die Unsicherheit über die wirtschaftliche Lage in den USA hat auch die Aktienmärkte in Asien und Europa unter Druck gesetzt. In diesem Kontext profitieren als sicher geltende Währungen wie der japanische Yen und der Schweizer Franken, während der Dollar gegenüber dem Franken auf den tiefsten Stand seit Januar fiel. Am Nachmittag werden wichtige Konjunkturdaten aus den USA, insbesondere der Einkaufsmanagerindex ISM für den Dienstleistungssektor, erwartet, die weitere Hinweise auf die wirtschaftliche Lage liefern könnten.

Am Montag hat der Euro erneut deutlich zugelegt und erreichte im Vormittagshandel einen Kurs von 1,0975 US-Dollar, nachdem er am Morgen noch bei etwa 1,09 Dollar notiert hatte. Diese Entwicklung ist vor dem Hintergrund jüngster Signale einer möglichen Abkühlung der US-Wirtschaft zu sehen, die die Finanzmärkte verunsichern. Ein schwacher Arbeitsmarktbericht aus den USA hat die Sorgen um eine "harte Landung" der US-Wirtschaft verstärkt und die Erwartungen an baldige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed angeheizt. Analysten gehen davon aus, dass der Markt nun auf zwei Zinssenkungen um jeweils 0,50 Prozentpunkte im September und November zusteuert. Diese Prognosen wurden durch die Anpassungen großer Finanzinstitute weiter unterstützt.

Am Dienstag setzte die Erholungsrally des Euro zunächst aus, und die Gemeinschaftswährung wurde im New Yorker Handel bei 1,0927 US-Dollar gehandelt, nachdem sie zu Wochenbeginn mit 1,1008 Dollar den höchsten Stand seit Jahresbeginn erreicht hatte. Der Dollar erholte sich leicht gegenüber anderen wichtigen Währungen, während die Sorgen um die US-Konjunktur etwas in den Hintergrund traten. Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank äußerte, dass die aktuelle Krisenstimmung an den Devisenmärkten nicht gerechtfertigt sei und es mehr negative Konjunkturdaten bedürfe, um diese Ängste zu untermauern.

In der Eurozone fielen die Konjunkturdaten uneinheitlich aus. Während die Einzelhandelsumsätze im Juni stärker als erwartet sanken, stiegen die Auftragseingänge in der deutschen Industrie über den Prognosen. Volkswirt Jens-Oliver Niklasch wies darauf hin, dass trotz einzelner positiver Nachrichten der Abwärtstrend in der Konjunktur noch nicht gebrochen sei. Der Euro sank am Dienstag leicht auf 1,0937 US-Dollar, was einen Teil der Kursgewinne der vergangenen Tage darstellt.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 1,093USD auf Forex (08. August 2024, 07:42 Uhr) gehandelt.