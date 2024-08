ZEAL Network SE: Umsatzsprung von 40% – Rekordwachstum im Lotteriegeschäft!

ZEAL Network SE, der führende Anbieter von Online-Lotterieprodukten in Deutschland, hat im ersten Halbjahr 2024 ein beeindruckendes Wachstum von über 40 Prozent bei Umsatz und Ergebnis erzielt. Der Konzernumsatz stieg um 40 Prozent auf 76,8 Millionen Euro, verglichen mit 54,8 Millionen Euro im Vorjahr. Das EBITDA wuchs sogar um 46 Prozent auf 20,1 Millionen Euro (2023: 13,8 Millionen Euro). Diese positive Entwicklung ist vor allem auf die starke Performance im Lotteriegeschäft zurückzuführen, wo der Umsatz um 33 Prozent auf 68 Millionen Euro anstieg.

Ein herausragendes Merkmal des ersten Halbjahres war die Akquisition von über 592.000 Neukunden, was einem Anstieg von 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Kosten pro neuem Kunden konnten um 26 Prozent auf 33,20 Euro gesenkt werden, was die Effizienz der Marketingstrategien unterstreicht. Sebastian Bielski, CFO von ZEAL, betonte, dass die kontinuierlichen Investitionen in den Markenaufbau der letzten Jahre sich nun auszahlen.