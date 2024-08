Ahold Delhaize: Umsatzplus trotz Tabakverbot – Analysten optimistisch!

Ahold Delhaize, der Supermarktbetreiber mit Sitz in Zaandam, hat im zweiten Quartal 2024 einen leichten Umsatzanstieg verzeichnet, der auf verbesserte Geschäfte in Europa zurückzuführen ist. Die Erlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Prozent auf 22,35 Milliarden Euro, was die Erwartungen der Analysten übertraf. Dies geschah trotz des Verkaufsstopps für Tabakprodukte in den Niederlanden, der eine Herausforderung für den Konzern darstellt. Die operative Gewinnmarge, bereinigt um Sondereffekte, erhöhte sich leicht auf 4,2 Prozent, was einem bereinigten operativen Ergebnis von 933 Millionen Euro entspricht – ein Anstieg von 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Der Nettogewinn des Unternehmens stieg im zweiten Quartal um fast 7 Prozent auf 499 Millionen Euro. Konzernchef Frans Muller äußerte sich optimistisch und strebt für 2024 eine Marge von mindestens 4 Prozent an. Diese positive Entwicklung wurde auch am Kapitalmarkt honoriert, wo die Aktie um 3,8 Prozent zulegte.