Carl Zeiss Meditec: Kostensenkungen für stabile Marktposition 2024/25

Carl Zeiss Meditec, ein führender Medizintechnikkonzern, hat angekündigt, im Geschäftsjahr 2024/25 verstärkt auf Kostensenkungen zu setzen. Das Unternehmen plant, durch zusätzliche Maßnahmen einen niedrigen bis mittleren Millionen-Euro-Betrag einzusparen, wobei die kürzlich erfolgte Übernahme des Dutch Ophthalmic Research Center (DORC) nicht in diese Einsparungen einfließt. Unternehmenschef Markus Weber äußerte, dass die Erholung der Märkte länger dauern könnte als ursprünglich erwartet, jedoch erste Anzeichen einer Stabilisierung im Auftragseingang zu erkennen seien.

Im Rahmen der Kostensenkungsstrategie will Zeiss die Ausgaben im Vertrieb und Marketing weiter reduzieren. Zudem sollen die Innovationspipeline besser ausgeschöpft, die Fertigungskosten optimiert und die Produktivität in der Vermarktung gesteigert werden. Mittelfristig strebt das Unternehmen eine EBIT-Marge von etwa 20 Prozent an, während diese in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres nur bei 10,9 Prozent lag, im Vergleich zu 16,2 Prozent im Vorjahr.