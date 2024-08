United Internet: Analysten sehen Potenzial trotz gemischter Halbjahreszahlen!

United Internet meldete für das erste Halbjahr 2024 einen Anstieg der kostenpflichtigen Kundenverträge um 330.000 auf insgesamt 28,78 Millionen. Der Umsatz stieg um 2,8 % auf 3,1 Milliarden Euro, was jedoch hinter den Erwartungen zurückblieb. Der moderate Umsatzanstieg wurde vor allem durch einen Rückgang der Hardware-Umsätze im Segment „Consumer Access“ und geringere Aftermarket-Umsätze im Segment „Business Applications“ beeinflusst. Diese Umsatzkategorien sind margenschwach und haben nur geringe Auswirkungen auf das Gesamtergebnis.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Aktie von United Internet nach der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen für das erste Halbjahr 2024 mit der Einstufung „Buy“ und einem Kursziel von 40 Euro bewertet. Analyst Simon Stippig äußerte, dass die vorsichtigeren Prognosen des Unternehmens für das Gesamtjahr keine signifikante Belastung darstellen. Er erwartet insbesondere spannende Details in der endgültigen Präsentation der Halbjahreszahlen, die am Donnerstag folgen wird.

Das EBITDA des Unternehmens sank um 1,0 % auf 662,3 Millionen Euro, was auf höhere Anlaufkosten beim Ausbau des 1&1 Mobilfunknetzes zurückzuführen ist. Diese Kosten beliefen sich auf 111 Millionen Euro, was einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Das EBIT fiel ebenfalls, beeinflusst durch die gestiegenen Abschreibungen auf Investitionen in den Glasfaserausbau und das Mobilfunknetz, und betrug 347,4 Millionen Euro.

Für das Gesamtjahr 2024 hat United Internet seine Prognose angepasst und erwartet nun einen Umsatz von etwa 6,4 Milliarden Euro, was unter den vorherigen Erwartungen liegt. Das EBITDA soll bei etwa 1,38 Milliarden Euro liegen, ebenfalls unter den ursprünglichen Schätzungen. Der Cash-Capex wird voraussichtlich um 15 bis 25 % über dem Vorjahr liegen, was auf den Aufbau eines eigenen Bestands an Netzkomponenten zurückzuführen ist.

Die Marktreaktionen auf die vorläufigen Zahlen und die angepassten Prognosen waren gemischt. Während einige Analysten den Kursabsturz als übertrieben betrachten, gibt es Bedenken hinsichtlich eines möglichen Kapitalbedarfs, der die Marktstimmung belastet. In diesem Kontext bleibt abzuwarten, wie sich die endgültigen Zahlen und die strategischen Entscheidungen des Unternehmens auf die Aktienkurse auswirken werden.

Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 17,24EUR auf Lang & Schwarz (08. August 2024, 07:44 Uhr) gehandelt.