Zalando-Aktien: Quartalszahlen sorgen für Achterbahnfahrten im Kurs!

Zalando konnte im zweiten Quartal sowohl die Profitabilität steigern als auch das Umsatzwachstum beschleunigen. Der Bruttowarenwert (GMV) stieg um 2,8 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro, während der Umsatz um 3,4 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro wuchs. Das bereinigte EBIT erreichte 171,6 Millionen Euro, was einer EBIT-Marge von 6,5 Prozent entspricht. Diese Verbesserung ist auf ein effektives Bestandsmanagement und gesunkene Logistikkosten zurückzuführen. Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr 2024 und erwartet ein Umsatzwachstum zwischen 0 und 5 Prozent.

Am Dienstag zeigten die Aktien von Zalando eine hohe Schwankungsfreudigkeit nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen für das zweite Quartal 2024. Im frühen Handel stiegen die Papiere um fast 7 Prozent, drehten jedoch gegen Mittag ins Minus und notierten zuletzt bei 21,74 Euro, was einem Rückgang von 1,2 Prozent entspricht. Analyst Yashraj Rajani von UBS bezeichnete das bestätigte Jahresziel für den operativen Gewinn (EBIT) als "konservativ", da dieser die Markterwartungen übertraf. Investoren hätten sich mehr Optimismus hinsichtlich des operativen Ergebnisses gewünscht.

Zalando verfolgt eine Ökosystem-Strategie, die sowohl das Business-to-Consumer (B2C) als auch das Business-to-Business (B2B) Geschäft umfasst. Im B2C-Segment verzeichnete das Unternehmen ein starkes Wachstum in den Bereichen Sport, Designer und Beauty. Die Zahl der aktiven Kunden stieg auf 49,8 Millionen. Im B2B-Bereich wuchs der Umsatz um 10,3 Prozent auf 233,8 Millionen Euro, obwohl das bereinigte EBIT aufgrund vorgezogener Investitionen auf 7,1 Millionen Euro fiel.

Zalando investiert weiterhin in technologische Innovationen, insbesondere in Zusammenarbeit mit OpenAI, um KI-gestützte Lösungen für die Modeindustrie zu entwickeln. Zudem plant das Unternehmen, seine technologischen Standorte auszubauen und einen neuen Standort in Shenzhen zu eröffnen, um die Expertise im Bereich Social Commerce zu nutzen.

Im Management gab es Veränderungen: Dr. Astrid Arndt wurde als Chief People Officer wiederbestellt, während CFO Dr. Sandra Dembeck ihren Vertrag nicht verlängern wird. Zalando bleibt optimistisch und sieht sich gut aufgestellt, um die Ökosystem-Strategie erfolgreich umzusetzen und das Wachstum weiter voranzutreiben.

