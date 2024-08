LAIQON AG: Kaufempfehlung und Zielpreis auf 9,10 Euro angehoben!

Am 6. August 2024 veröffentlichte die NuWays AG eine aktualisierte Forschungsanalyse zur LAIQON AG, in der die Empfehlung „Kaufen“ ausgesprochen wird. Der Zielpreis wurde auf 9,10 Euro angehoben, was eine positive Einschätzung der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens signalisiert. Die Analyse hebt mehrere bedeutende Entwicklungen hervor, die zur Bewertung von LAIQON beitragen.

In der vergangenen Woche konnte LAIQON erfolgreich den LAIC-Token 24 platzieren und eine Kapitalerhöhung durch die meine Volksbank Raiffeisenbank eG (mVBRB) in seiner Tochtergesellschaft LAIC Capital GmbH (LAIC) durchführen. Diese Maßnahmen führten zu einem Bruttoertrag von insgesamt 7,2 Millionen Euro. Der LAIC-Token 24 umfasste den Verkauf von 5.250 tokenisierten GmbH-Anteilen an institutionelle Investoren sowie an Schlüsselmitarbeiter von LAIQON. Zudem wurden 849 neue GmbH-Anteile geschaffen, was eine Kapitalerhöhung darstellt.