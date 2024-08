Brockhaus Technologies: Umsatzsprung und Rekord-Neukunden im Bikeleasing!

Die Brockhaus Technologies AG (BKHT) hat am 6. August 2024 vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht, die insgesamt positiv ausfallen. Der Umsatz stieg um 30% auf 109 Millionen Euro, während das bereinigte EBITDA um 31% auf 38 Millionen Euro anstieg, was einer EBITDA-Marge von 34,6% entspricht. Diese Ergebnisse liegen im Rahmen der Erwartungen, auch wenn einige temporäre Faktoren zu Umsatzverschiebungen in die kommenden Quartale führten.

Im Segment Bikeleasing, das einen wesentlichen Teil des Umsatzes ausmacht, wurden die Erlöse um 42,8% auf 94,7 Millionen Euro gesteigert. Diese Entwicklung wurde durch die Umstellung auf einen variablen Leasingfaktor begünstigt, der die Umsätze pro vermitteltem Bike erhöhte. Trotz eines starken Wachstums im April, wo die Stückzahlen um 30% im Vergleich zum Vorjahr zulegten, führten ungünstige Wetterbedingungen im Mai und Juni zu einem Rückgang der Verkaufszahlen. Dennoch konnte die Anzahl der Neukunden auf 67.000 Unternehmen gesteigert werden, was das stärkste Wachstum in der Unternehmensgeschichte darstellt.