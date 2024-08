Rational AG überrascht Anleger: Quartalszahlen übertreffen Erwartungen!

Im ersten Halbjahr 2024 erzielte Rational Umsatzerlöse von 581,2 Millionen Euro, was einem Anstieg von 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders bemerkenswert war das Umsatzwachstum in der Produktgruppe iVario, die um 11 Prozent zulegte. Die EBIT-Marge betrug 25,6 Prozent, was eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr darstellt. CFO Jörg Walter berichtete von einem Rekordumsatz im zweiten Quartal mit 294,8 Millionen Euro, was einem Anstieg von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht.

Rational AG hat am Dienstag mit der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen die Anleger positiv überrascht. Im frühen Handel stiegen die Aktien des Großküchenausstatters um 3,4 Prozent und übertrafen die 21-Tage-Linie, was auf eine Erholung von einem vorherigen Kursrückgang hinweist. Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank hob hervor, dass das zweite Quartal von solidem Umsatzwachstum und stabilen Margen geprägt war, obwohl Rational als hoch bewertet gilt.

Die Nachfrage aus Asien war besonders stark, mit einem Wachstum von 13 Prozent in dieser Region. In Nord- und Lateinamerika stiegen die Umsätze um 6 bzw. 7 Prozent. In Europa war die Entwicklung uneinheitlich: Während einige Märkte wie Italien und Spanien Rückgänge verzeichneten, wuchs Osteuropa stark. In Deutschland lagen die Umsätze 4 Prozent unter dem Vorjahr, was auf einen hohen Umsatz im ersten Quartal 2023 zurückzuführen ist.

Rational erwartet, dass sich die Rohstoff- und Komponentenkosten stabilisieren werden. Die Umsatzkosten sanken im ersten Halbjahr 2024 um 3 Prozent, was zu einer Erhöhung der Rohertragsmarge auf 58,9 Prozent führte. Trotz steigender operativer Kosten wuchs das EBIT um 10 Prozent auf 149 Millionen Euro.

Das Unternehmen plant, die Anzahl der Mitarbeiter zu erhöhen, um das Marktpotenzial besser auszuschöpfen. Zum Ende des ersten Halbjahres beschäftigte Rational 2.657 Mitarbeiter, darunter etwa 1.500 in Deutschland. Die Gehälter werden um 2 Prozent erhöht, und es gibt eine Inflationsausgleichsprämie von 1.000 Euro für die deutschen Mitarbeiter.

Rational bestätigt seine Wachstumsprognose für 2024 mit einem Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich und einer EBIT-Marge, die leicht über dem Vorjahr liegen soll. Die Kundenzufriedenheit bleibt hoch, mit einem Net Promoter Score von 60 Punkten, was das Unternehmen als führend in seiner Branche positioniert.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 850,3EUR auf Lang & Schwarz (08. August 2024, 07:44 Uhr) gehandelt.