Netflix-Aktie im Aufwind: Analysten optimistisch trotz Herausforderungen!

Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie von Netflix mit der Einstufung "Buy" und einem Kursziel von 780 US-Dollar bewertet. Analyst James Heaney äußerte sich in einer aktuellen Studie optimistisch über die Aktie, insbesondere nach einem Kursrückgang von über 10 Prozent. Heaney sieht Potenzial für Preiserhöhungen im vierten Quartal 2024 in den USA, was die Ertragslage des Streaming-Giganten weiter stärken könnte. Diese Einschätzung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Netflix mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert ist, jedoch auch positive Entwicklungen verzeichnet.

Ein bedeutender Erfolg für Netflix ist die Serie "Kaulitz & Kaulitz", die sich großer Beliebtheit erfreut. Die Show, die Einblicke in das Leben der Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz bietet, wurde seit ihrer Veröffentlichung Ende Juni 2024 gut angenommen. Die beiden Brüder, die durch ihre Band Tokio Hotel bekannt wurden, haben bereits mit den Dreharbeiten zur zweiten Staffel begonnen, die im kommenden Jahr erscheinen soll. Die erste Staffel umfasst acht Episoden, in denen die Kaulitz-Brüder ihre Erfahrungen in Hollywood teilen. Tom Kaulitz ist zudem mit dem deutschen Model Heidi Klum verheiratet, was zusätzliches Interesse an der Serie weckt.