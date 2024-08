Formycon AG hebt Prognose 2024 an: Erfolgreiche Biosimilars im Fokus!

Die Formycon AG hat am 6. August 2024 bekannt gegeben, dass sie ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2024 anhebt, basierend auf den vorläufigen Halbjahreszahlen. Die Anpassung betrifft insbesondere das bereinigte EBITDA und das Working Capital. Ursprünglich ging das Unternehmen von einem At Equity-Ergebnis von 10 Millionen Euro aus, jedoch hat sich das Ergebnis aufgrund der positiven Entwicklung des Biosimilars FYB201, das auf dem Markt für Lucentis basiert, auf 14,8 Millionen Euro bis zum 30. Juni 2024 erhöht. Dies führt zu einer neuen Schätzung des At Equity-Ergebnisses für 2024 von etwa 20 Millionen Euro.

Die Prognose für das bereinigte EBITDA wurde von ursprünglich -15 Millionen Euro bis -5 Millionen Euro auf nun -5 Millionen Euro bis 5 Millionen Euro angehoben. Diese Anpassung reflektiert die gestiegenen Erwartungen an die finanzielle Performance des Unternehmens, die durch die erfolgreiche Vermarktung des Biosimilars FYB201 unterstützt wird.