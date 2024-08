Masterflex SE: Rekord-EBIT trotz Umsatzrückgang – Optimismus für 2024!

Die Masterflex SE hat am 7. August 2024 ihren Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht und dabei eine positive Entwicklung in der Profitabilität verzeichnet. Trotz eines leichten Rückgangs des Konzernumsatzes um 2,1 % auf 51,6 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr (52,7 Millionen Euro) konnte das Unternehmen die operative EBIT-Marge von 12,9 % auf 14,6 % steigern. Dies führte zu einem Rekordergebnis: Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um 10,8 % auf 7,5 Millionen Euro, während das EBITDA um 7,4 % auf 10,1 Millionen Euro zulegte.

Die stabile Auftragslage in den Bereichen Medizintechnik, Luftfahrt, Life Science und Spezialindustrien trug zur positiven Entwicklung bei. Besonders hervorzuheben ist das dynamische Wachstum in den nicht-zyklischen Bereichen, während die zyklischen Kundenbranchen wie Maschinen- und Anlagenbau konjunkturellen Gegenwind spürten. Die Aktivitäten in Asien waren ebenfalls leicht rückläufig, was auf geopolitische Unsicherheiten zurückzuführen ist. Im Gegensatz dazu profitierte Masterflex von einer robusten US-Konjunktur, die sich in einem Anstieg der Aktivitäten in den USA widerspiegelte.