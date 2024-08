Nachhaltige Energie im Aufwind: Hybrid Power erhält Megaauftrag in Kalifornien! Hybrid Power Solutions Inc. hat einen bedeutenden Folgeauftrag von einem großen Versorgungsunternehmen in Kalifornien erhalten, der die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen im Versorgungssektor unterstreicht. Der Auftrag umfasst 105 …