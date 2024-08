Boeing 737-9 Max: Dramatischer Vorfall schockt Passagiere und Investoren!

Im Jahr 2023 kam es zu einem dramatischen Vorfall mit einer Boeing 737-9 Max, als ein Rumpfteil während des Steigflugs abbrach. US-Unfallermittler der National Transportation Safety Board (NTSB) stellten fest, dass dem betroffenen Rumpfteil vier Befestigungsbolzen fehlten. Diese Bolzen waren ursprünglich vorhanden, als der Rumpf vom Zulieferer Spirit an Boeing geliefert wurde. Bei nachfolgenden Arbeiten an der Maschine wurden die Bolzen jedoch entfernt, um an angrenzenden Nieten zu arbeiten. Die Maschine wurde dann ohne die Bolzen an die Fluggesellschaft Alaska Airlines ausgeliefert. Der Vorfall führte zu leichten Verletzungen bei acht der 171 Passagiere an Bord und setzte Boeing unter Druck, die eigenen Qualitätskontrollen zu verbessern.

Die NTSB, bekannt für ihre Expertise in der Untersuchung von Verkehrsunfällen, führte eine öffentliche Anhörung durch, um die Produktions- und Fehlerkorrekturverfahren von Boeing und Spirit zu beleuchten. Dabei wurde deutlich, dass es an Dokumentationen zu den Arbeiten an dem Rumpfteil mangelte, was die Ermittlungen erschwerte. Die Behörde betonte, dass sie nicht aufhören werde, bis alle Fragen geklärt sind.