Viscom SE senkt Prognose: EBIT-Marge bricht ein – Was bedeutet das für die Zukunft?

Die Viscom SE hat am 6. August 2024 eine Anpassung ihrer Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Das Unternehmen, das hochwertige Inspektionssysteme entwickelt und vertreibt, rechnet weiterhin mit einem Auftragseingang und einem Zielumsatz zwischen 80 und 95 Millionen Euro, was die Prognose vom 23. Mai 2024 bestätigt. Allerdings wurde die EBIT-Marge aufgrund von Verzögerungen bei Projekten und einer damit verbundenen Unterauslastung in allen Unternehmensbereichen nach unten korrigiert. Das Management erwartet nun eine EBIT-Marge vor Sondereffekten zwischen -3 und -9 %, was einem EBIT von -2,9 bis -7,2 Millionen Euro entspricht. Diese Anpassung stellt eine signifikante Verschlechterung im Vergleich zur vorherigen Prognose dar, die ein leicht negatives EBIT in Aussicht stellte.

Die Gründe für die negative Entwicklung sind vielfältig. Im ersten Halbjahr 2024 verzeichnete Viscom einen drastischen Rückgang des Auftragseingangs um 41,7 % auf 36,9 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz fiel um 16,5 % auf 41,3 Millionen Euro, während das EBIT mit -4,8 Millionen Euro stark negativ ausfiel, im Vergleich zu einem positiven EBIT von 236.000 Euro im Vorjahr. Die anhaltende Zurückhaltung der Kunden, insbesondere aus den Bereichen Automotive und Industrieelektronik, hat die Nachfrage stark beeinträchtigt.