E-Bikes auf dem Vormarsch: Traditionelle Fahrräder verlieren an Beliebtheit!

Im Gegensatz dazu bleibt das E-Bike beliebt. Die Umfrage ergab, dass 10 Prozent der Befragten das Elektrorad als ihr bevorzugtes Fortbewegungsmittel wählen, was nur einen leichten Rückgang im Vergleich zu 2021 darstellt. HUK-Vorstandsmitglied Jörg Rheinländer erklärt, dass die Corona-Pandemie die Nutzung von Fahrrädern gefördert hat, aber das E-Bike neue Zielgruppen erschlossen hat.

Regionale Unterschiede sind ebenfalls bemerkenswert: In Hamburg gaben 22 Prozent der Befragten an, im vergangenen Jahr häufiger Rad oder E-Bike gefahren zu sein, während im Saarland nur 8 Prozent dies bestätigten. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 14 Prozent.

Diese Trends spiegeln sich auch in den Verkaufszahlen der Fahrradindustrie wider. Laut dem Zweirad-Industrieverband ZIV ist die Gesamtzahl der Fahrräder und E-Bikes in Deutschland von 2018 bis 2023 um über 10 Prozent auf 84 Millionen gestiegen. Allerdings sank der Absatz herkömmlicher Fahrräder im Jahr 2023 um 500.000 auf 1,9 Millionen Stück, während die Verkaufszahlen von E-Bikes stabil bei 2,1 Millionen Stück blieben. Damit übertrafen E-Bikes erstmals die Verkaufszahlen traditioneller Fahrräder.

Parallel dazu hat die Bike24 Holding AG, eine führende E-Commerce-Plattform im Fahrradbereich, im zweiten Quartal 2024 einen bereinigten operativen Gewinn von 2,7 Millionen Euro erzielt, was eine Rückkehr zur Profitabilität darstellt. Der Umsatz in der DACH-Region stieg um 8 Prozent, während der Gesamtumsatz um 1,5 Prozent auf 63,8 Millionen Euro wuchs. Die Profitabilität pro Kunde erhöhte sich um 28,5 Prozent, was auf eine verbesserte Kostenstruktur und eine steigende Bruttomarge zurückzuführen ist.

Insgesamt zeigt sich, dass E-Bikes weiterhin an Beliebtheit gewinnen, während traditionelle Fahrräder in der Gunst der Verbraucher sinken. Die Fahrradindustrie muss sich diesen Veränderungen anpassen, um im Wettbewerb bestehen zu können.

