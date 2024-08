Amazonas wird zur CO2-Quelle: Alarmierende Studie enthüllt Waldschäden!

Der südliche Amazonas-Regenwald hat sich in den letzten Jahren zu einer Nettoquelle von Kohlendioxid (CO2) entwickelt, da er durch Waldschäden mehr CO2 ausstößt, als er aufnimmt. Dies wurde durch eine Studie unter der Leitung von Ovidiu Csillik vom California Institute of Technology ermittelt, die detaillierte Luftaufnahmen in den brasilianischen Bundesstaaten Rondônia, Mato Grosso und Pará zwischen 2016 und 2018 analysierte. Der Amazonas-Regenwald, der mehr als zehn Prozent aller terrestrischen Arten beherbergt, spielt eine entscheidende Rolle im globalen Klimasystem, indem er Kohlenstoff speichert und durch Verdunstung zur Kühlung des Klimas beiträgt.

Die Studie zeigt, dass menschliche Aktivitäten, wie Abholzung, Landwirtschaft und Feuer, maßgeblich für die Waldschäden verantwortlich sind. Insgesamt wurden auf 21,6 Prozent der untersuchten Fläche Schäden festgestellt, wobei 4,2 Prozent direkt auf menschliche Eingriffe zurückzuführen sind. Überraschend war der hohe Anteil an Schäden durch Windbruch, der 2,7 Prozent ausmachte. Trotz eines erkennbaren Waldwachstums auf 16,3 Prozent der Fläche reicht dies nicht aus, um die Kohlenstoffemissionen auszugleichen. Zwischen 2016 und 2018 wurden 134,6 Millionen Tonnen Kohlenstoff emittiert, während nur 44,1 Millionen Tonnen durch das Wachstum aufgenommen wurden, was zu einem jährlichen Nettoausstoß von 90,5 Millionen Tonnen Kohlenstoff führt.