Knorr-Bremse verkauft GT Emissions Systems: Strategische Neuausrichtung 2024!

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft hat am 5. August 2024 den Verkauf seiner Tochtergesellschaft GT Emissions Systems an den britischen Private Equity Fund Rcapital Partners bekannt gegeben. GT Emissions Systems, mit Sitz in Peterlee, ist ein führender Anbieter von Abgaskontrollsystemen für Dieselmotoren in On-Highway- und Off-Highway-Fahrzeugen. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2024 erwartet. Diese Veräußerung ist Teil der strategischen Portfoliooptimierung von Knorr-Bremse, die sich auf „Strategic Fit“ und Performance konzentriert. Bernd Spies, Vorstandsmitglied der Knorr-Bremse AG, betonte, dass der Verkauf einen bedeutenden Schritt in der Optimierung des Geschäftsbereichs Truck darstellt und das Unternehmen sich künftig stärker auf seine Kernkompetenzen konzentrieren wird.

GT Emissions Systems bietet ein umfangreiches Portfolio an Abgasregelsystemen, die es Herstellern ermöglichen, internationale Abgasnormen zu erfüllen. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von etwa 70 Millionen Euro. Der Verkauf von GT Emissions Systems ist bereits der dritte erfolgreiche Verkauf im Rahmen des Programms „BOOST 2026“, das auf die operative Optimierung und Transformation von Knorr-Bremse abzielt. Das Unternehmen verfolgt eine Vielzahl strategischer Initiativen, um nachhaltiges und profitables Wachstum zu sichern.