Nach Kursabsturz: Evotec erhält Meilensteinzahlung!

Um fast 40 Prozent ist die Aktie von Evotec in den vergangenen zwei Tagen in die Tiefe gerauscht. Die heftigen Kursverluste ist der Kombination aus technisch ungünstiger Ausgangslage und der überraschenden Gewinnwarnung noch vor dem Finanzergebnis am 14. August geschuldet.

Evotec erhält Meilensteinzahlung