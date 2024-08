Rheinmetalls CEO: "Wir haben noch nie so ein starkes Wachstum erlebt"

Im zweiten Quartal hat Rheinmetall in fast allen Geschäftsfeldern eine verbesserte Profitabilität erzielt und die Prognosen für das laufende Jahr bestätigt. Insbesondere das Segment Waffensysteme und Munition zeigte starke Gewinne, mit einem Anstieg der operativen Marge von 19,8 auf 22,0 Prozent, wie der Düsseldorfer DAX-Konzern bei der Präsentation der detaillierten Geschäftszahlen bekannt gab. Der Umsatz in diesem Bereich verdoppelte sich nahezu auf 692 Millionen Euro.

"Die Geschäftsbeziehungen mit den deutschen Streitkräften, den EU- und NATO-Partnerstaaten sowie die Unterstützung für die Ukraine haben wesentlich zur positiven Entwicklung beigetragen", erklärte Rheinmetall am Donnerstag.

Nach vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz um 49 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis verbesserte sich um 110 Prozent auf 270 Millionen Euro, während das Nettoergebnis bei 79 Millionen Euro lag, im Vergleich zu 76 Millionen Euro im Vorjahr. "Wir haben noch nie so ein starkes Wachstum erlebt", so Rheinmetall-Chef Armin Papperger. "Wir rechnen auch in den nächsten Jahren mit jährlichen Umsatzsteigerungen von etwa zwei Milliarden Euro."

Angesichts dieser Entwicklungen und den Prognosen für das zweite Halbjahr bestätigte der Vorstand, dass er die Ziele für 2024 mindestens erreichen wird, die einen Umsatz von etwa zehn Milliarden Euro und eine operative Gewinnmarge von 14 bis 15 Prozent vorsehen.

Auf Tradegate legt die Rheinmetall-Aktie nach Vorlage der Zahlen leicht zu. Seit Jahresbeginn haben die Titel über 72 Prozent an Wert dazugewonnen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion