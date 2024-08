SMA Solar: Aktie rutscht erneut weg!

In der Solarbranche herrscht unverändert Krisenstimmung: Die Aussicht auf sinkende Zinsen wird derzeit aufgewogen durch die Furcht vor einem erneuten Wahlsieg Donald Trumps, der als Gegner von erneuerbaren Energien gilt.

Im vom Unsicherheit geprägten Marktumfeld ist dem deutschen Solarausrüster SMA Solar nach eigenem Urteil ein "solides erstes Halbjahr 2024" gelungen. Das Finanzergebnis liegt allerdings bei allen Kennzahlen unter dem Vorjahresniveau.

Der Umsatz beläuft sich nach der ersten Jahreshälfte auf 759,3 Millionen Euro. Im Jahr zuvor waren es noch 778,9 Millionen Euro, das entspricht einem Rückgang um 2,5 Prozent. Der daraus erzielte, operative Gewinn (EBDITA) landete bei 80,6 Millionen Euro, nach 125,3 Millionen Euro im selben Zeitraum des Vorjahres.

Negativer Cashflow lässt Finanzreserven schwinden

Dementsprechend hat SMA Solar mit einem Rückgang des operativen Gewinns um 36 Prozent zu kämpfen. Das hinterlässt Spuren auch beim freien Cashflow, der mit rund -203 Millionen Euro deutlich negativ war, wodurch die Nettoliquidität auf 65,7 Millionen Euro gesunken ist.

Auch der Auftragsbestand war stark rückläufig. Hatte das Orderbuch der Kasseler im vergangenen Sommer noch einen Wert von 2,45 Milliarden Euro sind es derzeit nur noch 1,35 Milliarden Euro. Das spiegelt das zuletzt stark rückläufige Interesse an Solarinvestitionen wider.

Prognose bestätigt, Aktie fällt trotzdem

Trotz der schwachen Entwicklungen konnte zumindest die vor einigen Wochen stark gesenkte Prognose bestätigt werden. Demnach erwartet SMA Solar für das Gesamtjahr ein Umsatzergebnis in Höhe von 1,55 bis 1,7 Milliarden Euro. Das EBITDA soll sich auf 80 bis 130 Millionen Euro belaufen.

Der von vielen Anlegern erhoffte Befreiungsschlag bleibt bislang jedoch aus. Zwar legte das Papier in der Vorbörse um rund 2 Prozent zu. Die Gewinne allerdings wurden nach der Eröffnung des XETRA-Handels verkauft, die Aktie erleidet am Donnerstagvormittag daher neue Verluste.

Fazit: Bodenbildung abwarten

SMA Solar kämpft mit einem herausfordernden Marktumfeld vor allem im Bereich kleinerer Solaranlagen. Das hat zu einer rückläufigen Geschäftsentwicklung gegenüber dem Vorjahr gesorgt.

Das Ergebnis zum ersten Halbjahr beweist, dass Unternehmen voraussichtlich gerade so die eigenen Ziele erreichen können wird. Das ist den Anlegern der Kursreaktion nach zu urteilen zu wenig, denn die Aktie fällt am Donnerstag in Richtung der erst vor kurzem markierten neuen Jahrestiefs.

Damit ist das Papier von SMA Solar unverändert nur für hartnäckige Trader und Antizykliker geeignet. Alle übrigen Anleger sollten auf eine nachhaltige Bodenbildung warten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,39 % und einem Kurs von 23,34EUR auf Tradegate (08. August 2024, 09:45 Uhr) gehandelt.