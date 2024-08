Dank zockender Anleger: Transaktionsvolumen von Robinhood explodiert!

Gegenüber dem Vorjahresquartal explodierten die Umsätze mit einem Anstieg von 40,3 Prozent auf 682 Millionen US-Dollar. Damit konnte Robinhood die Erwartungen der Analysten um 39 Millionen US-Dollar übertreffen.

Ursache für den kräftigen Anstieg der Erlöse ist ein hohes Transaktionsaufkommen. Die Einnahmen aus Gebühren sind in diesem Bereich um 69 Prozent auf 327 Millionen US-Dollar gestiegen. Daran hatten auch Kommissionen aus dem Handel mit Optionen großen Anteil. Hier legte Robinhood um 43 Prozent auf 182 Millionen US-Dollar zu.

Das unterstreicht die große Beliebtheit von Derivaten – und die gestiegene Risikoneigung von Anlegerinnen und Anlegern, die sich ihrer Sache angesichts des bis vor kurzem stabilen Bullenmarktes häufig sicher sein konnten.

Starker Gewinnanstieg dank effektiver Kostenkontrolle

Der Gewinn pro Aktie landet mit 0,21 US-Dollar um 6 Cent über der Konsensprognose. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahresniveau von 0,03 US-Dollar je Anteilsschein.

Insgesamt erzielte der Brokeranbieter einen auf die Anteilseigener entfallenden Nettogewinn in Höhe von 188 Millionen US-Dollar nach 25 Millionen US-Dollar im Jahr zuvor. Um das Doppelte gestiegene Aufwendungen für Marketing konnten dabei durch niedrigere Verwaltungskosten kompensiert werden.

Krypto-Boom lässt verwaltetes Vermögen stark anwachsen

Das verwaltete Vermögen kletterte um 57 Prozent auf rund 140 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen begründet den Anstieg mit höheren Einzahlungen sowie den gestiegenen Preisen für Kryptowährungen.

Die hohen Einlagen hatten auch einen Anstieg der Zinserträge zur Folge, die gegenüber dem Vorjahr um 22 Prozent auf 285 Millionen US-Dollar kletterten.

Der Finanzchef zeigte sich über das gute Abschneiden des Unternehmens erfreut: "Im zweiten Quartal haben wir einen neuen Rekord für den Umsatz und den Gewinn pro Aktie erzielt, während wir weiter darauf fokussiert sind, ein weiteres Jahr profitablen Wachstums zu liefern."

Aktie legt zu, bislang starke Jahresbilanz ...

Diesem Votum schlossen sich in der US-Nachbörse nach einigem Zögern und hoher Volatilität auch die Anleger an. Die Aktie kletterte im erweiterten Handel um knapp 4 Prozent, nachdem sie im regulären Handel ein halbes Prozent an Wert verloren hatte.

Am Donnerstag zeichnet sich ein Anhalten des Kurses vom Mittwochabend ab, Robinhood wird in der US-Vorbörse mit Aufschlägen gehandelt und kann so seine Kursgewinne in Höhe von 34 Prozent gegenüber dem Jahreswechsel ausbauen.

Fazit: ... aber hohe Abhängigkeit von Gesamtmarktentwicklung

Privatanleger lieben risikoreiche Investitionen in Optionen und Kryptowährungen. Das hat dem Online-Broker Robinhood ein starkes zweites Quartal und ein gutes Finanzergebnis beschert.

Mit seiner Exposure gegenüber risikoaffinen Anlegern ist das Unternehmen aber stark von einem möglichst günstigen Marktumfeld abhängig. Hier haben sich nach den heftigen Kursverlusten am Gesamtmarkt Fragezeichen ergeben, was die Entwicklung in den kommenden Wochen und Monaten angeht.

Daher ist die Aktie aktuell vor allem eine Wette auf die Entwicklung am US-Aktienmarkt. Fällt diese schwach aus, dürfte es bei Robinhood zu überproportionalen Kursverlusten kommen. Anleger sollten von einem Investment daher zunächst absehen und sich lieber nach defensiveren Alternativen umsehen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Robinhood Markets Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 15,80EUR auf Tradegate (08. August 2024, 10:45 Uhr) gehandelt.