Darum kam die Korrektur ausgerechnet jetzt

Yen: Gewünschte Kursentwicklung, unerwünschtes Tempo

von Sven Weisenhaus

Am Ende der vorgestrigen Analyse hieß es im Fazit sehr klar, dass die Börsenwelt nun nach Japan schaut. „Zeichnen sich [..] erneute dynamische Wechselkurseffekte zum Nachteil der Carry-Trades ab, könnte dies auch weitere Verkaufswellen am Aktienmarkt auslösen“, schrieb ich. Und: „Kommt es [..] zu einer Beruhigung des Yen, dürften sich die Kurse insgesamt beruhigen.“ In der Nacht wurde anschließend bereits der Beweis für diese Erwartungen geliefert:

Bank of Japan interveniert verbal

Denn laut dem stellvertretenden Gouverneur der Bank of Japan, Shinichi Uchida, werde die Notenbank die Zinsen nicht weiter anheben, solange die Finanzmärkte instabil seien. „Da wir eine hohe Volatilität auf den in- und ausländischen Finanzmärkten sehen, ist es notwendig, das derzeitige Niveau der geldpolitischen Lockerung vorerst beizubehalten“, so Uchida.

Yen mit starker Gegenbewegung

Diese Aussagen übten deutlichen Druck auf den Yen aus. Zum US-Dollar verlor die Devise binnen weniger Minuten fast 2 % an Wert.

Am Devisenmarkt sind solche Kurssprünge selten, während sie am Aktienmarkt wesentlich häufiger vorkommen.

Die Aktienmärkte folgen dem Yen

Apropos: Der Nikkei225 legte zeitgleich mehr als 4 % zu.

Und auch in Europa und den USA konnten die Kurse profitieren.

Gewünschte Kursentwicklung, unerwünschtes Tempo

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die Schwäche der japanischen Währung laut dem Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, einer der Gründe für die Entscheidung war, die Zinsen auf 0,25 % zu erhöhen.

Zwar habe die Yen-Abwertung die Inflationserwartungen der Notenbank nicht wesentlich verändert, doch hätten die Währungshüter dies als Risiko dafür gesehen, das sich die Aussichten nach oben verschieben könnten. Und so war dies einer der Gründe für die geldpolitische Entscheidung, so Ueda auf einer Pressekonferenz.

Und er fügte hinzu, dass die Zinsen trotz der Erhöhung noch sehr niedrig seien, weshalb die Anhebung der Wirtschaft oder den Preisen nicht schaden dürfte.

Insofern war die jüngste Stärke des Yen wohl durchaus gewünscht, allerdings offenbar nicht in dem Tempo, welches zuletzt erreicht wurde. Und das ist nur allzu verständlich, weil durch die panikartigen Reaktionen der Anleger am Aktienmarkt schnell offensichtlich wurde, dass derart schnelle (Wechsel-)Kursveränderungen zu Problemen im Finanzsystem führen können.

