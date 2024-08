Unbeliebteste Chip-Aktie Intel: Jetzt klagen Aktionäre wegen Wertpapierbetrugs!

"Der Bericht bedeutete nicht so sehr eine Bodenbildung, sondern vielmehr weitere Gründe zur Besorgnis", sagte Peter Kenny, Chief Executive Officer bei Kenny & Co. "Die Investoren ziehen den Kill Switch [Notbremse]."

Und weiter: "Intel hat eine Menge Konkurrenz, einen Mangel an relevanten Produkten, und der Turnaround ist teuer und langsam. Die Bewertung ist kein Schnäppchen, und angesichts der zunehmenden Sorgen um den Zustand der Wirtschaft ist es zu früh, um zu sagen, dass das Schlimmste vorbei ist."

Die Intel-Aktien sind in diesem Jahr um mehr als 62 Prozent gesunken, was sie zum zweitschlechtesten Wert unter den Mitgliedern des Philadelphia Semiconductor Index hinter Wolfspeed macht. Mindestens sechs Unternehmen haben die Aktie herabgestuft und ihr damit den niedrigsten Empfehlungskonsens in diesem Sektor gegeben.

Tipp aus der Redaktion: Besser als Nvidia! 3 KI-Favoriten mit riesigem Potenzial. Der kostenfreie Aktienreport enthüllt drei unglaublich aussichtsreiche KI-Aktien, die von der bahnbrechenden Entwicklung in diesem Sektor massiv profitieren können. Hier mehr erfahren!

Stacy Rasgon, Senior Analyst bei Bernstein, nannte Intels Ausblick für das dritte Quartal "schrecklich" und "einen neuen Rekord für das schlechteste Ergebnis, das wir je gesehen haben". Jim Kelleher, Analyst bei Argus Research, sagte, dass "wir Intel auf dem gegenwärtigen Niveau nicht mehr als attraktiv ansehen", selbst nach dem Einbruch nach den Gewinnen.

Vijay Rakesh von Mizuho hat sein Rating für Intel-Aktien nach der US-Schlussglocke am Mittwoch von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und schrieb, dass "ein harter Weg vor uns liegt, um die Führung zurückzugewinnen". Intel "ist weiterhin hinter seinen Konkurrenten zurückgeblieben und verliert Anteile in allen Schlüsselmärkten", eine Dynamik, die bis 2025 anhalten dürfte, so Rakesh weiter.

Außerdem "entfällt durch das Streichen der Dividende die wichtige Unterstützung der Anleger", fügte er hinzu. Rakesh hat sein Kursziel für die Intel-Aktie von 36 auf 22 US-Dollar gesenkt.

Wie Bloomberg-Daten verraten, sind die Konsenserwartung für Intels Nettogewinn von 2025 in der vergangenen Woche um mehr als 40 Prozent und die Konsenserwartung für den Umsatz um 9,6 Prozent gesunken.

Klage eingereicht

Intel wurde am Mittwoch von Aktionären verklagt, die behaupteten, das Unternehmen habe in betrügerischer Weise Probleme verschwiegen, die zu schwachen Ergebnissen im zweiten Quartal führten. Mit der beim Bundesgericht in San Francisco eingereichten Sammelklage wird ein nicht näher bezifferter Schadenersatz gefordert. Intel Chief Executive Patrick Gelsinger und Chief Financial Officer David Zinsner sind ebenfalls Beklagte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion