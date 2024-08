Jetzt hat die Fed ein echtes Problem: wenn sie wie von den Märkten gefordert und erwartet die Zinsen senkt, dass steigt die Gefahr, dass der Carry Trade weiter explodiert! Denn dieser Carry Trade lebt vor allem von der Zins-Differenz - und wenn die Fed die Zinsen senkt, dann wird diese Zins-Differenz geringer. Mit anderen Worten: trotz der Versicherung der Bank of Japan, die Zinsen nicht anzuheben bei Markt-Turbulenzen, würden Zinssenkungen der US-Notenbank Fed denselben Effekt haben, als würde die Bank of Japan die Zinsen anheben! Daher besteht weiter die große Gefahr, dass die jahrelang aufgebaute Hebelung enthebelt wird. Wenn aber die US-Aktienmärkte fallen, steigt wiederum die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in der größten Volkswirtschaft der Welt. Der Abverkauf der Aktienmärkte begann nicht mit der Auflösung von Carry Trades, sondern mit dem Platzen der KI-Blase..

Hinweise aus Video:

1. Japan: Der Wandel vom Finanzwelt-Liebling zum größten Risiko

2. Volkswagen, Lufthansa, Vale: Schnäppchen-Jagd am Abgrund

Das Video "Fed in Zwickmühle: Der Teufelskreis Zinsen und Carry Trade! " sehen Sie hier..