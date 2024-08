Dividenden-Liebling Munich Re: Die nächste Gewinn-Überraschung!

In den ersten sechs Monaten des Jahres erzielte Munich Re dank guter Geschäfte an den Kapitalmärkten einen Gewinn von 3,76 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Trotz des hervorragenden Ergebnisses bleibt Munich Re vorsichtig bei seiner Gewinnprognose für das Gesamtjahr. Konzernchef Joachim Wenning bestätigte am Donnerstag in München, dass das Gewinnziel von 5 Milliarden Euro unverändert bleibt. Er fügte jedoch hinzu, dass die Chancen, dieses Ziel zu erreichen oder zu übertreffen, durch das starke Halbjahresergebnis weiter gestiegen seien.