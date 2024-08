Technologie-Aktien im Sinkflug: Jetzt auf unterbewertete Titel setzen

Die Luft wird rauer an den Börsen. Die jüngsten Entwicklungen an den internationalen Finanzmärkten haben einmal mehr eindrücklich gezeigt, wie schnell und heftig Märkte fallen können. Vor allem bei den zuletzt gut gelaufenen Technologie-Aktien machen Anleger Kasse und schicken die Notierungen auf Talfahrt. Doch nicht nur in unruhigen Börsenzeiten lohnt der Blick auf unterbewertete Aktien. Diese notieren in der Regel deutlich unter ihrem „inneren Wert“, weisen ein niedriges KGV und im besten Fall eine hohe oder zumindest attraktive Dividendenrendite auf. In turbulenten Zeiten können solche Aktien ein Depot stabilisieren. Eine hohe Dividendenrendite wirkt dabei wie ein Sicherheitsnetz und puffert mögliche Kursverluste. Wir haben die deutsche Börsenlandschaft nach unterbewerteten Aktien gescannt und auf eben diese Kriterien fokussiert. Dies sind unsere Sommerschnäppchen 20204.

Fazit: Wir suchen jetzt gezielt nach fundamental unterbewerteten Titeln.

