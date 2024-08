Traton SE: Starke Halbjahreszahlen trotz rückläufiger Verkäufe

Die Volkswagen-Tochter Traton zählt mit ihren Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminoes e Onibus, RIO und Navistar zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Angebot umfasst leichte, mittelschwere und schwere Lkw sowie Lieferwagen und Busse. Trotz rückläufiger Umsätze hat die Nutzfahrzeugholding im ersten Halbjahr starke Ergebnisse eingefahren. So zog der Konzernumsatz in den ersten sechs Monaten 2024 um 2% auf 23,4 Mrd. Euro an, während das bereinigte operative Ergebnis um 7% auf 2,12 Mrd. Euro kletterte. Während die Zahl der verkauften Fahrzeuge um 5% auf 168.114 Fahrzeuge zurückging, konnte insbesondere die Marke Scania stark wachsen. Besonders positiv: der Auftragseingang blieb mit 125.400 Fahrzeugen stabil und entsprach damit dem Niveau des Vorjahres. Damit trotzt Traton dem allgemeinen Branchentrend rückläufiger Bestellungen.

Aktionäre profitieren

Gemeinsam mit dem Stromkonzern Eon will Traton nun ein europaweites öffentliches Ladenetz für Elektro-Lastwagen aufbauen. Wie die Unternehmen mitteilten, sind rund 400 Ladepunkte an etwa 170 Standorten geplant. Allein in Deutschland sollen rund 125 Stationen entstehen. Bis Ende kommenden Jahres sollen rund 80 Standorte entstehen. Die Stationen sollen auch von Nutzfahrzeugen anderer Hersteller genutzt werden können. Neben Deutschland sind Anlagen in Österreich, Großbritannien, Dänemark, Italien, Polen, Tschechien und Ungarn geplant.

Traton lässt seine Aktionäre, allen voran die Konzernmutter Volkswagen, die noch rund 89,7% der Traton-Anteile hält) mit steigenden Dividenden am Geschäftserfolg teilhaben. So wurde für 2023 eine Dividendenausschüttung von 1,50 Euro je Aktie beschlossen, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr (0,70€). Damit kommt die Nutzfahrzeugholding auf eine Dividendenrendite von rund 2,6%. Mit einem KGV unter 5 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,65 ist Traton fundamental günstig. Mittel- und langfristig orientierte Anleger nutzen die Sommerkorrektur zum Positionsaufbau.

