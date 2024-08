Hot Stock: PayPal Holdings Inc Turnaround in Sicht nach starken Quartalszahlen PayPal überrascht die Märkte mit unerwartet starken Quartalszahlen und trotzt dem negativen Börsentrend. Umsatz und Gewinn steigen deutlich, was den Vorstand veranlasst, die Gewinnprognose anzuheben. Firmenchef Alex Chriss sieht das Unternehmen auf dem Weg zu langfristigem, profitablen Wachstum. Die Aktie zeigt eine volatile Bodenbildung und könnte für mittel- und langfristig orientierte Anleger interessant werden.