Marktcrash: Das war ein "globaler Margin Call", sagen die Goldmänner

Tony Pasquariello, Global Head of Hedge Fund Coverage bei Goldman Sachs, bezeichnete in einer am Mittwoch veröffentlichten Kundenmitteilung, die von Reuters eingesehen werden konnte, die Marktbewegungen der vergangenen Handelstage als "globalen Margin Call".

Anleger stellen sich die Frage, ob die durch Rezessionsängste in den USA und die Auflösung von Yen-finanzierten Carry Trades ausgelöste breite Aktienmarktkrise vorbei ist.