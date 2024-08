STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf IDEXX Laboratories (WKN MG8TEG) IDEXX Laboratories präsentierte am 06.08.2024 seine Quartalszahlen für das am 30.06.2024 abgelaufene Jahresviertel. Das Unternehmen meldete ein Ergebnis je Aktie von 2,46 US-Dollar, im Vergleich zu 2,70 US-Dollar im Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg auf 1 Milliarde US-Dollar gegenüber 943,6 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der US-amerikanische Tiermedizin-Konzern verzeichnet seit Jahresbeginn einen Aktienkursrückgang von 15 %. Der aktuelle Kurs liegt bei 467,07 US-Dollar. Ein Discount-Call-Optionsschein auf IDEXX Laboratories wird derzeit rege gekauft. 2. Call-Optionsschein auf Rheinmetall (WKN MG0R38)

Rheinmetall erzielte im zweiten Quartal in nahezu allen Geschäftsbereichen eine bessere Profitabilität und bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Insgesamt stieg der Umsatz um 49 Prozent auf 2,234 Milliarden Euro, das operative Ergebnis verdoppelte sich nahezu auf 270 Millionen Euro. Trotz der starken Quartalsergebnisse und bestätigter Prognosen für 2024 ist die Aktie seit ihrem Höchststand im April 2024 um 12 Prozent gefallen, was auf geopolitische Unsicherheiten und Bedenken bezüglich der Nachhaltigkeit hoher Verteidigungsausgaben zurückgeführt wird. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie steigt heute um 1,5 % auf 498,70 Euro. Anleger nehmen Gewinne mit und verkaufen einen Call-Optionsschein auf Rheinmetall. 3. Knock-out-Call auf Silber (WKN UK41L8)

Der jüngste Ausverkauf an den globalen Kapitalmärkten hat auch das Edelmetall Silber nicht verschont. Rezessionssorgen und geopolitische Risiken sowie "Carry Trades" führten am Montag zu einem weltweiten Rückzug der Anleger. Aus charttechnischer Sicht könnte die 26-Dollar-Marke als interessante Unterstützung dienen, während die 29-Dollar-Marke sich nun als Widerstand etabliert hat, nachdem sie zuvor als Supportlinie fungierte. Aktuell notiert Silber bei 26,80 US-Dollar, was einem Rückgang von etwa 6,5 % im Wochenvergleich entspricht. Anleger kaufen daher verstärkt einen Knock-out-Call auf Silber.

Euwax Sentiment Index

Nach einer Erholung zur Wochenmitte notiert der DAX heute in einem eher nachrichtenarmen Marktumfeld rund 0,75 % tiefer bei 17.483 Punkten. Die Nervosität auf dem Börsenparkett bleibt weiter hoch, was sich im Euwax Sentiment widerspiegelt. Der Stimmungsindikator pendelt den Vormittag über zwischen +25 und -25 Punkten, aktuell zeigt er +12 Punkte an.

Börse Stuttgart auf Youtube

Zeitenwende an den Finanzmärkten? Das steckt hinter dem Ausverkauf | Gerd Kommer | Börse Stuttgart Darum geht's im Video: Tiefroter Wochenstart an den Aktienmärkten rund um den Gobus! Die Preis für die wohl bekannteste Kryptowährung Bitcoin fällt unter 50.000 USD, der japanische Aktienindex NIKKEI notiert auf 35-Jahrestief und insbesondere Tech-Aktien notieren mit tiefrotem Vorzeichen. Über die Gründe spricht ETF-Experte Dr. Gerd Kommer im Interview und gibt Tipps, wie Anleger sich jetzt verhalten sollten. Er beleuchtet zudem den Hype um US-Aktien und verrät, ob die Aktien statistisch tatsächlich auch besser gelaufen sind in den letzten 70 Jahren.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=p7hNcw019mE

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)