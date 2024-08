Bricht Alibaba seinen Earnings-Fluch? Kanarienvögel Home Depot & Walmart?

Als traditioneller "canary in the coal mine", als Kanarienvogel in der Kohlegrube, für die US-Wirtschaft gilt vor allem der Einzelhandelsriese Walmart, der am Donnerstag sein Quartalsergebnis vorstellen wird (siehe unten). Aufgrund ihrer schieren Größe und ihrer Bedeutung für den US-Häusermarkt ist aber auch die Bau- und Heimwerkermarktkette Home Depot ein bedeutender Konjunkturindikator.

Hier stehen die Zeichen nach dem Corona-Boom auf Normalisierung. In den letzten fünf Quartalen präsentierte das Unternehmen gegenüber dem Vorjahr rückläufige Geschäftszahlen. Auch in den abgelaufenen drei Monaten sollen die Erlöse gefallen sein.

Analysten erwarten nach 42,92 Milliarden US-Dollar im Vorjahr nun 42,77 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie soll um 10 Cent beziehungsweise rund zwei Prozent auf 4,56 US-Dollar je Anteilsschein zurückgegangen sein. Nichtsdestotrotz näherte sich die Aktie in diesem Jahr erneut ihren alten Rekordhochs an.

Der gegen den Trend der Geschäftsentwicklung gestiegene Aktienkurs dürfte nur zu verteidigen sein, wenn es dem Unternehmen gelingt, ein Ergebnis deutlich über den Erwartungen sowie insbesondere einen starken Ausblick zu präsentieren. Hierfür zeigen sich am Optionsmarkt aber nur 41,1 Prozent der Händler zuversichtlich. Mit einer Put-Quote von 58,9 Prozent hat sich die Mehrheit der Marktteilnehmenden gegen fallende Kurse gewappnet.

Mittwoch, 14. August: Cisco

Auch die Geschäfte von Netzwerkausrüster Cisco treten auf der Stelle. Zwar gelang dem jahrelang von einer Wachstumsschwäche betroffenen Unternehmen in der zweiten Hälfte des vergangenen Geschäftsjahres ein überraschend starkes Wachstum. Das hat sich inzwischen aber wieder in sein Gegenteil verkehrt.

Grund hierfür ist vor allem eine schwache Nachfrage auf dem chinesischen Markt. Das hatte im zurückliegenden Quartal einen Umsatzrückgang von fast 13 Prozent zur Folge. Für die vergangenen drei Monate rechnen Analysten mit einem Erlös in Höhe von 13,54 Milliarden US-Dollar, was ein Minuswachstum von 10,9 Prozent bedeuten würde.

Der Gewinn je Aktie soll sich nach 1,14 US-Dollar vor einem Jahr auf nun nur noch 0,85 US-Dollar belaufen. Bislang nicht erfasst wurden die Anteile von der allgemeinen Begeisterung um Künstliche Intelligenz, daher verzeichnete die Aktie entsprechend der Geschäftsentwicklung ein Minus von zehn Prozent seit dem Jahreswechsel.

Gelingt es dem Management jedoch, Anleger davon zu überzeugen, dass man vom KI-Trend zukünftig profitieren wird, könnten diese über ein weiteres schwaches Quartalsergebnis hinwegsehen und in der derzeit günstig bewerteten Aktie zuschlagen. Deren Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt mit rund 14 deutlich unter dem mehrjährigen Bewertungsmittel.

Am Optionsmarkt werden die Chancen der Aktie gut bewertet, vom Geschäftsbericht zu profitieren und das, obwohl Cisco in den vergangenen drei Quartalen mit Verlusten reagiert hat. Die Call-Quote liegt bei 68,4 Prozent. Für die Anteile ist eine Kursbewegung von 6,6 Prozent eingepreist, das liegt deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen eineinhalb Jahre.

Donnerstag, 15. August: Alibaba

Die Geschäftsberichte chinesischer Unternehmen werden traditionell mit etwas zeitlicher Verzögerung auf die Mehrheit der Magnificent-Seven-Werte vorgestellt.

Mit Alibaba hält die kommende Woche aber gleich den vielleicht wichtigsten und aussagekräftigsten Wert bereit, denn der E-Commerce-Riese dürfte einerseits Einblick in die Verfassung chinesischer Konsumentinnen und Konsumenten und andererseits in die Entwicklungen um KI in China geben – Alibaba ist einer der größten Cloud-Anbieter in Südostasien.

Analysten rechnen gegenüber dem Vorjahresquartal mit einem Umsatzanstieg. Dieser soll von 32,45 auf nun 34,62 Milliarden US-Dollar geklettert sein, was ein Wachstum von 6,7 Prozent bedeuten würde. Das wäre eine der kräftigsten Steigerungsraten innerhalb der vergangenen zweieinhalb Jahre. Der Gewinn allerdings soll von 2,41 auf 2,09 US-Dollar je Aktie zurückgegangen sein.

Optionshändler sind für ein zufriedenstellendes Quartalsergebnis nichtsdestotrotz vorsichtig optimistisch, die Call-Quote liegt bei 54,1 Prozent. Alibaba unterliegt allerdings einem hartnäckigen Earnings-Fluch, die Aktie ist berüchtigt dafür, nach der Vorlage von Geschäftsberichten mit Verlusten zu handeln.

Das beweist auch der Blick in die Vergangenheit: In fünf der letzten sechs Quartal quittierten Anleger die Zahlen von Alibaba mit Verlusten – selbst nach der Ankündigung der Einführung einer Dividende oder auch von Mega-Buybacks. Für die Kursbewegung ist aktuell mit 5,8 Prozent zu rechnen, das ist ein für die Aktie durchschnittlicher Wert.

Donnerstag, 15. August: Walmart

Konsumschwäche oder nicht? Die Zahlen von Walmart dürften darauf als größte Einzelhandelskette der Welt eine deutliche Antwort liefern! Zwar gilt das Geschäftsmodell als krisensicher, da das Unternehmen auch über seine Preise konkurriert und Verbraucherinnen und Verbraucher in Zeiten angespannter Geldbeutel lieber hier als bei der teureren Konkurrenz einkaufen gehen.

Ein schwacher Ausblick oder zurückhaltende Kommentare des Managements zu Einzelhandelstrends könnten aber erneut Konjunktursorgen wach werden lassen. Bislang handeln Anleger das Unternehmen als Gewinner einer möglichen Rezession, die Aktie hat sich seit dem Jahreswechsel um fast 27 Prozent verteuert.

Damit ist die Bewertung der Geschäftsentwicklung inzwischen aber weit vorausgeeilt. Das für 2024 erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt inzwischen bei fast 28 und damit deutlich über dem Fünfjahresmittel von rund 24. Auch bei anderen Bewertungskennziffern liegt Walmart 15 bis 20 Prozent über seinen historischen Mittelwerten.

Um das gestiegene Bewertungsniveau zu rechtfertigen, ist das Unternehmen also gezwungen, in einem zunehmend schwierig werdenden Einzelhandelsumfeld ein starkes Geschäftsergebnis vorzulegen. Erwartet wird ein Umsatz von 167,3 Milliarden US-Dollar nach 160,3 Milliarden US-Dollar im Jahr zuvor. Der Gewinn soll sich auf 0,65 US-Dollar je Aktie belaufen und damit um 4 Cent höher liegen als im Vorjahresquartal.

Am Optionsmarkt zeigen sich Händler zuversichtlich, dass es Walmart gelingen wird, die Bewertung seiner Aktie zu verteidigen. Einer Put-Quote von 43,5 Prozent steht ein Call-Anteil von 56,5 Prozent gegenüber. Diese Zuversicht ist durchaus angebracht, denn in den letzten sechs Quartalen ging es für die Aktie insgesamt viermal bergauf – mit einem Plus von 7,0 Prozent besonders stark zuletzt vor drei Monaten.

Donnerstag, 15. August: Applied Materials

In der Aktie des Zulieferers der Halbleiterindustrie haben es Anleger im Rahmen der Begeisterung um Künstliche Intelligenz besonders gut gemeint. Applied Materials kletterte in der Spitze auf über 255 US-Dollar – und wurde dadurch mit dem 30-fachen seiner in diesem Jahr erwarteten Gewinne bewertet.

Das Fünfjahresmittel liegt allerdings bei 18, der Branchendurchschnitt bei knapp 23. Das hatte in den vergangenen Wochen eine steile Korrektur der Aktie zur Folge. Inzwischen ist das Papier mit einem KGV von 23 wieder einigermaßen fair bewertet.

Ähnlich wie der niederländische Anlagenbauer ASML gilt auch Applied Materials als Vorläuferindikator der Halbleiterindustrie. Die Zahlen könnten daher für Bewegung innerhalb der gesamten Branche sorgen. Vor allem für den Fall, dass der Ausblick wie bei den Niederländern schwach ausfallen sollte.

Erwartet wird ein Umsatzergebnis in Höhe von knapp 6,7 Milliarden US-Dollar nach 6,43 Milliarden US-Dollar im Vergleichszeitraum vor einem Jahr. Der Gewinn soll sich auf 2,02 US-Dollar je Anteilsschein belaufen, was eine Steigerung von etwa 6 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis von 1,90 US-Dollar bedeuten würde.

Am Optionsmarkt wird mit überwältigender Mehrheit mit einer positiven Reaktion der Aktie gerechnet, die Call-Quote liegt bei 71,5 Prozent. Das spiegelt allerdings nicht unbedingt den Trend der vergangenen Quartale wider, in der es für die Aktie in drei Fällen nach oben, in drei Fällen nach unten ging. Es besteht also eine gewisse Unsicherheit, die sich auch in der implizierten Kursbewegung von 7,1 Prozent niederschlägt. Das liegt deutlich über dem Mittelwert von 4,5 Prozent.

Weitere nennenswerte US-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

Stand: Sonntag, 11. August, 09:00 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion