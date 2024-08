Entsetzen bei Anlegern: Beliebter Dividendenwert kürzt Ausschüttung!

Grundsätzlich ist es dem krisengeplagten Krankenhausbetreiber gelungen, die Erwartungen der Analysten zu treffen.

Trotz der Pleite seines Hauptmieters Steward und verschiedenen Divestmentmaßnahmen zur Stärkung der Bilanz hat MPT die Umsatzerwartung mit 266,6 Millionen US-Dollar um zwei Millionen US-Dollar überbieten können. Das sind 21 Prozent weniger als noch im selben Quartal des vergangenen Jahres.

Die Funds from Operation (FFO) betrugen 0,23 US-Dollar je Anteilsschein und trafen damit die Konsensschätzung. Das allerdings ist um mehr als die Hälfte weniger als noch im Vorjahresquartal und demonstriert einerseits die Veräußerungen von Teilen des Immobilienportfolios sowie geringere Mieteinnahmen bei gleichzeitig höheren Kosten etwa für die Refinanzierung der hohen Schuldenlast.

... reduziert seine Schulden ...

Insgesamt betrugen die Nettomieteinnahmen in den vergangenen drei Monaten 139 Millionen US-Dollar nach 285 Millionen US-Dollar im selben Zeitraum des Vorjahresjahres.

Die Einnahmen aus der Veräußerung von Krankenhausimmobilien wurden genutzt, die Schuldenlast zu reduzieren. Insgesamt konnte so Verbindlichkeiten in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar bedient werden. Um weitere Fortschritte bei der Reduzierung des noch immer über 9 Milliarden US-Dollar hohen Schuldenberges zu erzielen, hat sich das Unternehmen zu einem unpopulären Schritt entschieden.

... muss bei der Dividende aber den Rotstift ansetzen!

Zwar zahlt MPT noch einmal eine Cash-Dividende in Höhe von 0,15 US-Dollar je Aktie, künftig soll mit 0,08 US-Dollar pro Anteilsschein aber nur noch rund die Hälfte ausgezahlt werden.

Das ist nach eigenen Angaben des Unternehmens die Voraussetzung dafür gewesen, zu einer Übereinkunft mit Gläubigern des Unternehmens über die Verlängerung von Kreditfazilitäten zu gelangen. Diese Vereinbarung gilt zunächst ein Jahr.

Anleger reagieren verärgert

Einerseits dürften Anleger erleichtert darüber sein, dass es MPT gelungen ist, seine Mieteinkünfte auf niedrigem Niveau zu stabilisieren und gleichzeitig Fortschritte beim Schuldenabbau zu erzielen. Andererseits ist die üppige Dividendenrendite für viele Investoren der Grund gewesen, überhaupt noch in der Aktie, die allein in den vergangenen 12 Monaten 46 Prozent an Wert verloren hat, engagiert zu sein.

Die Kappung der Dividende sorgt daher zurecht für Ärger und schlägt Anleger in die Flucht. Die Aktie verliert am frühen Donnerstagabend rund 3 Prozent an Wert. In der Spitze betrugen die Abgaben jedoch mehr als 10 Prozent.

Fazit: Die Alternativen sind langfristig aussichtsreicher

Das Unternehmen tut alles in seiner Macht Stehende, um seine Existenz zu sichern. Das allerdings geht mit der deutlichen Verkleinerung seiner Geschäfte und seines Immobilienportfolios einher, wie die nach ersten Divestmentmaßnahmen deutlich niedrigeren Mieteinnahmen beweisen.

So unpopulär die erneute Dividendenkürzung ist – die zweite innerhalb von nur zwei Jahren – so dringend wird sie benötigt, die notorisch hohe Verschuldung zu reduzieren. Damit fällt angesichts der hohen Risiken aber eines der letzten Argumente weg, in der Aktie noch investiert zu sein.

Anleger sollten daher auf ein Investment in den Health-Care-REIT verzichten und lieber auf Alternativen wie VICI Properties oder Realty Income setzen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Tipp der Redaktion Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.



*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Trader, die ihre Orderkosten gering halten wollen, sind bei SMARTBROKER+ gut aufgehoben: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

Die Medical Properties Trust Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,11 % und einem Kurs von 4,067EUR auf Tradegate (08. August 2024, 17:44 Uhr) gehandelt.