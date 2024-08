Kupfer nach dem Crash vor Gegenbewegung. Produzentenaktien vor dem Comeback

Das Hoch aus dem Mai, das Kupfer damals im Bereich von 5,1+ US-Dollar ausbildete, thront noch immer imposant über der Preisentwicklung. Seit dem Hoch ging es eigentlich nur in eine Richtung – abwärts. Eine kräftige Korrektur fegte - von temporären Gegenbewegungen einmal abgesehen - in den letzten Wochen über Kupfer hinweg. Zwei wesentliche Aspekte trugen zu diesem veritablen Debakel bei. Zum einen trübten die kurzfristigen Perspektiven für Kupfer ein. Schwache Konjunkturdaten aus China und den USA sowie steigende Lagerbestände befeuerten die Sorgen. Das wiederum ließ zum anderen das spekulative Interesse deutlich abkühlen. Vor allem die letzte Phase der Preisrallye war maßgeblich spekulationsgetrieben.

Kupfer erreicht markante Unterstützung

Die Korrektur entwickelte zwischenzeitlich große Dynamik. Kupfer durchbrach auf dem Weg nach unten wichtige Preisbereiche. Vor allem der Verlust der 4,5 US-Dollar schmerzt aus charttechnischer Sicht. Das aus dem Verlust der 4,5 US-Dollar resultierende Verkaufssignal entwickelte sofort entsprechende Wirkung. Ein Test der zentralen Unterstützungszone 4,0 US-Dollar / 3,9 US-Dollar ließ nicht lange auf sich warten. Und er läuft noch immer.

Kupferaktien mussten Federn lassen

Im Sog des fallenden Kupferpreises ging es auch für die Aktien der Produzenten stramm abwärts. Die eine oder andere Produzentenaktie geriet in den letzten Wochen arg in Bedrängnis. Allerdings gilt anzumerken, dass die Produzentenaktien aufgrund der vorherigen Rallye zu Beginn der Korrektur auch dicke Gewinne von zum Teil 100 Prozent und mehr vor sich her schoben. Der zurückliegende Abverkauf des Kupferpreises hat die Kurse der Produzenten mit nach unten gezogen. Mittlerweile notieren sie auf interessanten Niveaus.

Fazit

Die Gemengelage zwang Kupfer in den letzten Wochen in die Knie. Die langfristig nach wie vor exzellenten Perspektiven gerieten dabei in den Hintergrund. Kurzfristig relevante Probleme belasteten. Mit dem Preisbereich von 4,0 US-Dollar / 3,9 US-Dollar hat Kupfer nun einen potenziellen Trendwendebereich erreicht. Das Industriemetall ist stark überverkauft und wäre damit reif für eine Gegenbewegung. Eine Gegenbewegung könnte Kupfer rasch in Richtung 4,5 US-Dollar führen. Ein Rutsch unter die 3,9 US-Dollar würde Kupfer weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 3,7 US-Dollar eröffnen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte