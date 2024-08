Das sagen Analysten zu den Siemens-Earnings

Im dritten Geschäftsquartal steigerte Siemens den Umsatz um vier Prozent auf 18,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in München mitteilte. Nachdem die Zahlen anfänglich mit Verlusten an der Börse quittiert wurden, drehte die Aktie nachmittags mehr als 3 Prozent ins Plus.

Alexander Hauenstein, DZ-Bank:

"Besser als befürchtetes Q3 Ergebnis und Digital Industries (DI)-Marge und Ausblicks-Bestätigung trotz qualitativer Präzisierung reduzieren die Unsicherheit.

Das Softwaregeschäft bleibt stark in Q4 aber unter Q3. Zwar kann sich der Automatisierungs-Lagerabbau bei Siemens, Kunden & Vertriebspartnern noch bis deutlich ins neue Fiskaljahr 24/25 hinziehen, dann aber sollte wieder das Nachfrage-Momentum vorteilhaft auf die DI-Profitabilität wirken.

KI-getriebene Nachfrage nach energieeffizienten Rechenzentren entwickelt sich zum wichtigen SI-Treiber. Inklusive Konjunktursorgen-bedingter leichter Schätzungskürzungen ergibt sich ein Fair Value von 203 Euro."

Gael de Bray, Deutsche Bank Research:

"Nach den schwachen Zahlen von Healthineers in der vergangenen Woche und inmitten einer anhaltend schwachen Dynamik in der Automatisierungstechnik lieferte Siemens ein beruhigendes Quartal und bestätigte alle Elemente seiner Geschäftsjahr-2024-Prognose.

Der Auftragseingang des Konzerns übertraf den Konsens um 3 Prozent, bei einem Book-to-Bill-Wert von 1,05x. Der Umsatz stieg organisch um 5 Prozent, und der Gewinn aus dem Industriegeschäft lag 6 Prozent über den Erwartungen, mit einer Marge von 16,5 Prozent, die um 100 Basispunkte höher lag, angetrieben von einer sehr starken Softwareleistung bei Digital Industries.

Die Gruppe hat außerdem ihre Berichtsstruktur nach dem angekündigten Verkauf von Innomotics vereinfacht, wobei die POC-Sparte ganz abgeschafft wurde. Kaufen."

Nicholas Green, Bernstein:

"Wir gehen davon aus, dass der Markt positiv auf diese Ergebnisse reagieren wird. Der Abbau von Lagerbeständen im Bereich Automation setzte sich wie erwartet fort, und die Leistung von Mobility war gegenüber den hohen Vergleichswerten gedämpft, was jedoch durch die hohe Nachfrage in der Elektrifizierung und im industriellen Softwaregeschäft mehr als ausgeglichen wurde. Die Geschäftsjahr-2024-Prognose wurde ebenfalls beibehalten. [...]



Trotz des Ausgleichs der Nachfrage nach industrieller Software, gingen die Aufträge im DI-Automatisierungsgeschäft zurück der Abbau von Lagerbeständen in einem schwierigen Marktumfeld anhielt, und der Gewinn in diesem Kapazitätsauslastung zurück."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,08 % und einem Kurs von 159,1EUR auf Tradegate (08. August 2024, 17:39 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 167,22 € , was eine Steigerung von +5,08% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer