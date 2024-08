Internationale Börsen im Aufwind: DAX, Dow Jones und S&P 500 mit starken Zugewinnen**

Entwicklung der Indizes

**Marktbericht: Positive Entwicklung an den internationalen Börsen** Die internationalen Börsen zeigen heute eine überwiegend positive Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Anstieg von +1,40% und steht aktuell bei 17.664,24 Punkten. Auch der MDAX kann zulegen und notiert mit einem Plus von +0,49% bei 24.093,19 Punkten. Im Gegensatz dazu zeigt der SDAX eine leichte Schwäche und verliert -0,14%, womit er bei 13.547,32 Punkten steht. Der TecDAX, der Technologieindex Deutschlands, zeigt sich ebenfalls stark und steigt um +1,21% auf 3.233,91 Punkte. Diese positive Tendenz wird auch an den US-amerikanischen Börsen beobachtet. Der Dow Jones Industrial Average klettert um +1,32% auf 39.275,09 Punkte, während der S&P 500 mit einem deutlichen Plus von +1,67% bei 5.286,85 Punkten notiert. Insgesamt zeigen die heutigen Entwicklungen eine überwiegend positive Stimmung an den internationalen Märkten, mit Ausnahme des SDAX, der leicht im Minus liegt.Die Technologie- und Standardwerte in Deutschland sowie die großen US-Indizes verzeichnen deutliche Zugewinne, was auf eine optimistische Marktstimmung hindeutet.Die DAX-Topwerte werden von Rheinmetall angeführt, das um 3.03% zulegte, gefolgt von Zalando mit einem Plus von 2.53% und Airbus, das um 2.21% stieg. Im Gegensatz dazu verzeichneten die Flopwerte Beiersdorf mit einem Rückgang von -1.87%, Commerzbank, die um -2.88% fiel, und Brenntag, das mit -2.90% abschloss.Im MDAX zeigt Delivery Hero eine starke Performance mit einem Anstieg von 2.83%, während Knorr-Bremse um 2.40% und Stabilus um 1.56% zulegten. Auf der anderen Seite stehen die Flopwerte PUMA mit -3.33%, United Internet , das um -3.34% fiel, und Evotec, das mit einem Rückgang von -4.32% abschloss.Der SDAX wird von Duerr angeführt, das mit 9.23% den höchsten Anstieg verzeichnete, gefolgt von TAKKT mit 3.11% und Dermapharm Holding, das um 2.57% zulegte. Im Gegensatz dazu erlitten ProSiebenSat.1 Media einen Rückgang von -4.70%, 1&1 fiel um -5.25% und SMA Solar Technology schloss mit -7.45%.Im TecDAX liegt die Deutsche Telekom mit einem Anstieg von 2.01% an der Spitze, gefolgt von freenet mit 0.81% und CANCOM SE, das um 0.73% zulegte. Die Flopwerte umfassen Evotec mit -4.32%, 1&1, das um -5.25% fiel, und SMA Solar Technology, das mit -7.45% abschloss.Im Dow Jones führt Intel mit einem Anstieg von 4.74%, gefolgt von Salesforce mit 2.77% und Boeing, das um 2.64% zulegte. Die Flopwerte sind Verizon Communications mit 0.30%, Coca-Cola mit 0.18% und Walt Disney, das um -0.67% fiel.Der S&P 500 wird von The Hershey angeführt, das mit 6169.48% einen außergewöhnlichen Anstieg verzeichnete, gefolgt von Parker-Hannifin mit 10.24% und Monolithic Power Systems, das um 8.41% zulegte. Auf der anderen Seite stehen die Flopwerte Smurfit Westrock Public Limited Company mit -1.58%, Paramount Global Registered (B) mit -1.96% und Warner Bros. Discovery (A), das mit -9.27% fiel.