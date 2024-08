Kursrücksetzer? Kaufgelegenheit! Was jetzt für die E.ON-Aktie spricht

Erstens: Trotz der makroökonomischen Unsicherheiten sieht Fisher den aktuellen Aktienkurs von E.ON als unterbewertet an. E.ONs Geschäftsmodell, das stark auf regulierte Netze fokussiert ist, biete einen soliden Schutz vor den Schwankungen des wirtschaftlichen Umfelds. Auch das Energiehandelsgeschäft habe sich während der COVID-19-Pandemie und der Energiekrise als widerstandsfähig erwiesen.

Die jüngste Schwäche der E.ON-Aktie könnte für Anleger eine attraktive Kaufgelegenheit darstellen – so zumindest die Einschätzung von Berenberg-Analyst Andrew Fisher. Inmitten eines breiteren Marktrückgangs sieht Fisher das Potenzial für eine deutliche Erholung des Aktienkurses des Energiekonzerns und verweist auf drei entscheidende Faktoren, die eine Investition in E.ON gerade jetzt besonders reizvoll machen.

Zweiten: Eine bevorstehende Zinssenkung dürfte den Aktienkurs von E.ON positiv beeinflussen. Fisher betont, dass E.ONs erwartete Renditen bis 2028/29 festgelegt sind und ein Abwärtspotenzial bergen, das von einer Zinssenkung profitieren könnte.

Drittens: Die langfristigen Wachstumschancen, die sich aus den erheblichen Investitionen in die europäischen Stromnetze ergeben. Besonders in Deutschland, wo E.ON mit einem Marktanteil von 32 Prozent der größte Betreiber ist, erwartet die Bundesnetzagentur bis 2033 Investitionen von 110 Milliarden Euro in den Ausbau des Verteilnetzes. Weitere 90 Milliarden Euro sollen bis 2045 folgen.

Diese Investitionen bilden die Grundlage für das erwartete Wachstum der regulierten Vermögenswerte um 10 Prozent und das prognostizierte jährliche Wachstum des Gewinns je Aktie um 6 Prozent sowie der Dividende um bis zu 5 Prozent zwischen 2023 und 2028.

Trotz der Erwartungen, dass die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2024 niedriger ausfallen werden als im Vorjahr, sieht Berenberg-Analyst Fisher das Unternehmen auf einem soliden Weg, seine Ziele für 2024 und 2028 zu erreichen. Vor diesem Hintergrund bekräftigt Berenberg sein "Kauf"-Rating für die E.ON-Aktie mit einem Kursziel von 15,90 Euro. Anleger, die von einer potenziellen Erholung profitieren wollen, sollten die aktuelle Marktschwäche nutzen, um ihre Positionen aufzustocken.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 12,82 € , was eine Steigerung von +5,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer