Siemens-(Turbo)-Calls mit hohen Chance bei Kurserholung auf 170 Euro

Die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) geriet nach ihrem Jahreshoch vom 13.5.24 bei 188,88 Euro stark unter Druck. Am 5.8.24, dem Tag des allgemeinen kräftigen Kursrutsches, notierte die Siemens-Aktie zeitweise sogar unterhalb von 151 Euro. Nach den über den Expertenerwartungen liegenden Quartalszahlen und der Bestätigung des Ausblickes schloss die Aktie am 8.8.24 bei 159,20 Euro mit einem Plus von zwei Prozent im Vergleich zum Vortag, um im frühen Handel des 9.8.24 bei 157 Euro wieder deutlich im Minus zu liegen.

Wegen der starken Ergebnisse in den Segmenten Software und Infrastruktur bekräftigten die Experten mit Kurszielen von bis zu 230 Euro (Jefferies & Company) ihre Kaufempfehlungen für die Siemens-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die Aktie zumindest wieder auf 170 Euro erholen kann, wo sie zuletzt am 31.7.24 notierte.